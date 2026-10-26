مايكروسوفت تعتزم الاستغناء عن 60 ألف موظف

تعتزم إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت تقديم عروض لترك العمل في الشركة طواعية لحوالي 60 ألف موظف، في إطار جهود الشركة لخفض النفقات وإعادة تأهيل قوة العمل لديها لعصر الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متحدث باسم مايكروسوفت القول إن أفراد في فرق محددة من العاملين بالشركة في الهند والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا على مستوى نائب مدير وما دون ذلك سيتلقون عروض التقاعد. وفي الوقت نفسه فإن قطاعات معينة من موظفي مايكروسوفت بمن فيهم الذين يتركز عملهم في مجالات مراكز البيانات والمبيعات والتسويق لن يستفيدوا من العرض.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الشركة إيرادات وأرباحا تفوق تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 26 يوليو الماضي، حيث بلغت الإيرادات ربع السنوية 90.01 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح ما يعادل 4.74 دولارا للسهم الواحد.

في الوقت نفسه بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 41 مليار دولار مع توقعات بوصوله إلى أكثر 50 مليار دولار لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال العام المالي الحالي.

وحقق قطاع الحوسبة السحابية إيرادات خلال العام المالي الماضي ككل 214 مليار دولار، مع نمو إيرادات منصة أزور بنسبة 43% سنويا.