الإمارات تشهد إطلاق أول متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" في دول التعاون

في خطوة تعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة التجزئة والسياحة والابتكارات الرقمية؛ شهدت الإمارات، افتتاح متجر 6thStreet.com، وهو أول متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث يعد الوجهة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء الفاخرة ويضم أحدث صيحات الموضة.

ويوفر المتجر، الذي يعمل بأفضل وسائل التكنولوجيا المبتكرة، ويؤشر لمستقبل باهر في مجال البيع بالتجزئة؛ تجارب نوعية تجمع بين التسوق الرقمي والتقليدي معاً.

ويتسم المتجر، في دبي هيلز مول، للعملاء بتقديم تجربة شاملة متكاملة مع مزايا التسوق سواء عبر الإنترنت أو داخل المتجر. جدير بالذكر أن موقع 6thStreet.com مملوك من قبل مجموعة أباريل، وهي مجموعة التجزئة العالمية للأزياء التي تعكس أسلوب الحياة الراقي؛ وتتخذ من دبي مقراً لها.

وفي معرض حضوره إطلاق المتجر؛ قال عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: "يعكس اطلاق 6thStreet.com لأول متجر في دبي، المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال التطبيقات المستقبلية؛ ويسهم في ترسيخ تنافسية الدولة كمركز عالمي للتسوق والسياحة. ويضم المتجر الجديد أفضل الابتكارات التنقية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ويعكس جيلاً جديداً من العلامات التجارية الذكية في مجال البيع بالتجزئة؛ مما يسهم في الارتقاء بالصناعات التقليدية في ظل النهوض بالاقتصاد الرقمي في الدولة ".

من جانبه قال دارمين فيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع : 6thStreet.com "بعد رحلة استكشاف استغرقت عاماً، نجحنا في بلورة مفهوم التجزئة لنقدم تجارب رقمية مبتكرة ومادية معاً، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل مختلف فئات المتسوقين. لقد كثفنا استثماراتنا في التحول الرقمي ليس فقط من أجل تعزيز نمو أرباحنا، ولكن أيضًا لتيسير الاجراءات والوظائف وذلك من خلال الارتقاء بسلاسل القيمة. يعكس متجر 6thStreet.com أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاستفادة منهم بالشكل الأمثل لإنشاء متجر جديد يتسم بتجارب نوعية فضلاً عن خلق فرص جديدة في قطاع البيع بالتجزئة، مما يوفر مزايا السرعة في الإنجاز وإدارة التكلفة بالشكل الأفضل ناهيك عن المحافظة على مواصلة الاستدامة. ما كان لهذا أن يتحقق بدون رؤية حكيمة ورشيدة انتهجتها دولة الإمارات والتي ساهمت في إطلاق نظام بيئي مرن يهدف إلى تحقيق الطموحات وتعزيز الابتكارات. ومن خلال هذه الرؤية، استطاعنا إطلاق أول متجر متجر بمفهوم "التجزئة الهجينة" على مستوى المنطقة".