دبي تسجّل 508 مبايعات بـ 1.15 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم.

وأفادت الدائرة في التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 508 مبايعات بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 60 مبايعة لأراضٍ بقيمة 225.21 مليون درهم و448 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 920.51 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 737.29 مليون درهم، منها 17 رهناً لأراضٍ بقيمة 554.04 مليون درهم و66 رهناً لفلل وشقق بقيمة 183.26 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الحمرية بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 153 مليون درهم.

وشهدت الهبات، تسجيل 21 هبة بقيمة 84.81 مليون درهم، أبرزها في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بستة ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في منطقتي «وادي الصفا 3» والمركاض، حيث شهدت «وادي الصفا 3» مبايعتين، قيمة كل منها 14 مليون درهم، فيما سجلت «المركاض» مبايعة بقيمة 14 مليون درهم أيضاً.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها تسع مبايعات بـ41 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها أربع مبايعات بـ37 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد سجلت منطقة نخلة جميرا، ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 92 مليون درهم، والثانية بقيمة 87 مليون درهم، بينما كانت المبايعة الثالثة بـ23 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 80 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بـ120 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.