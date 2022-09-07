1.5 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث ربح سوق دبي المالي ما يناهز 5.69 مليارات درهم، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل طفيف بسبب عمليات جني أرباح، رغم استمرار عمليات شراء الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، لاسيما في الأسهم القيادية بقطاع العقار والبنوك، فيما بلغ إجمالي التداولات في السوقين 1.55 مليار درهم. وارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس، مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي لشركة «سالك». ووصل رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.62 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.05 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و564.13 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وصعد سوق دبي بنسبة 1.24% ليغلق عند 3396.11 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 251 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.59 مليار درهم موزعة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 254.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.2 ألف صفقة.

وارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 0.6% عند 1.69 درهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم. وارتفع سهما «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2% عند 5.86 دراهم و13 درهماً على التوالي، كما ارتفع سهم «بنك المشرق» بنسبة 7.3% عند 79 درهماً، وبتداولات قاربت 176 ألف سهم.

وأنهى سهم «الاتحاد العقارية» التداولات عند سعره السابق 0.255 درهم، وبتداولات تجاوزت أربعة ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.3% عند 6.12 دراهم، وبتداولات تجاوزت 17 مليون سهم. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% إلى مستوى 9743.47 نقطة، بفعل تراجع بعض الأسهم القيادية وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.