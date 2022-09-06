شهر أغسطس الأفضل أداءً للسوق العقارية في دبي خلال 8 أشهر من 2022

أفادت شركة إف إي إم العقارية بأن شهر أغسطس 2022 يعتبر الأفضل أداءً للسوق العقاري في تحقيق قيمة المبيعات خلال عام 2022 حيث سجلَت دبي أكثرمن 9450 صفقة، بزيادة حجم المبيعات بأكثر من 65%، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات فيها ما يقارب من 24 مليار درهم، وتعد قيمة مبيعات العقارات أعلى بنسبة 60% تقريباً مقارنةً بشهر أغسطس عام 2021.

وأشار التقرير الصادر عن موقع (DXBinteract.com) للبيانات التفاعلية التابع للشركة بأن الشقق الجاهزة والشقق على الخارطة سجلت أكثر من 6600 معاملة، فقد تم إنجاز أكبر صفقة في تاريخ السوق العقاري بالنسبة للشقق الجاهزة في دبي بلغت قيمتها أكثر من 163.4 مليون درهم في "رويال أتلانتس ريزيدنس" في "نخلة جميرا".

وفي هذه المناسبة، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة "إف إي إم" العقارية: "شهدنا في شهر أغسطس الماضي تحقيق إنجاز عظيم نفخر به، فهذا الشهر يعتبر الأفضل أداءً لهذا العام مقارنةً بالاعوام السابقة، حيث احتل المرتبة الثانية في أهميته بعد شهر مارس في عام 2010 الذي سجَل 9650 عملية بيع".

وأضاف:" تعافى متوسط سعر العقار للقدم المربع بشكل تام، بعد الانكماش الذي شهده خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020 وذلك بالنسبة لجميع أنواع العقارات الجاهزة وعلى الخارطة مما يعد مؤشراً إيجابياً، وارتفع متوسط سعر العقارات على الخارطة في شهر أغسطس حتى وصل إلى أكثر من 1.6 مليون درهم".

وأفاد التقرير بخصوص المناطق التي حظيت بأعلى أداء خلال شهر أغسطس 2022 وكانت كالتالي:

شقق سكنية

● على الخارطة: الخليج التجاري - 647 معاملة - القيمة الإجمالية: 1 مليار درهم.

● جاهزة: الخليج التجاري - 435 معاملة - القيمة الإجمالية: 670 مليون درهم.



فلل

● على الخارطة: داماك لاجونز - 695 صفقة - القيمة الإجمالية: 1.9 مليار درهم.

● جاهزة: أكويا أكسجين - 184 معاملة - القيمة الإجمالية: 235 مليون درهم.

تجاري

● على الخارطة: الميدان 1 - 42 صفقة - القيمة الإجمالية: 56 مليون درهم.

● جاهزة: الخليج التجاري - 82 معاملة - القيمة الإجمالية: 106 مليون درهم.