8.7 مليارات درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال النصف الأول

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة، وصل إلى أكثر من 8.72 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها، أن المباني متعددة الطوابق، تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث القيمة، مسجلة 5.377 مليارات درهم، تلتها المباني العامة بـ1.587 مليار درهم، ثم مباني الفلل الخاصة مسجلة 1.33 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة مباني الفلل الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 230 مليون درهم، مقابل 196 مليون درهم للمباني الصناعية.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 943 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة وتحت إشراف بلدية دبي خلال الفترة المحددة (النصف الأول من 2022).

واستحوذت الفلل الخاصة على ما نسبته 64.8% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2022، بمجموع 611 مبنى، تلاه الفلل الاستثمارية بنسبة 12.8% من الإجمالي، وبمجموع 121 مبنى.

وأظهرت البيانات استحواذ المباني متعددة الطوابق على ما نسبته 8.3%، من إجمالي عدد المباني المنجزة خلال النصف الأول، مسجلة 78 مبنى، فيما بلغت حصة المباني العامة نحو 8% مسجلة 75 مبنى، مقابل 58 مبنى صناعياً، وبنسبة 6.2% من الإجمالي.

ووصل عدد المباني المنجزة خلال يناير 146 مبنى، و153 مبنى في فبراير، و205 مبانٍ في مارس، و158 مبنى في إبريل، إضافة إلى 113 مبنى في مايو، و168 في يونيو.