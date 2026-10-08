«دي بي ورلد» ترفع طاقتها الاستيعابية إلى 112.6 مليون حاوية بنهاية 2026

أظهرت وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن المجموعة تعتزم رفع إجمالي طاقتها الاستيعابية إلى نحو 112.6 مليون حاوية نمطية، بنهاية عام 2026، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب 3.1 ملايين حاوية نمطية، وذلك عبر محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة التي تعود إلى أكتوبر الجاري، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن من المتوقع أن ترتفع الطاقة الموحدة للمجموعة من 69.7 مليون حاوية نمطية بنهاية عام 2025 إلى نحو 72.2 مليون حاوية بنهاية عام 2026، بزيادة تقارب 2.5 مليون حاوية نمطية.

وتأتي الزيادة في الطاقة الاستيعابية نتيجة مجموعة تطويرات جديدة وتوسعات رئيسة في عدد من المحطات والموانئ حول العالم، إلى جانب عمليات استحواذ أو تخارج تؤثر في إجمالي الطاقة ضمن محفظة المجموعة.

وتشمل أبرز إضافات الطاقة الاستيعابية لمحطات «دي بي ورلد» خلال العام الجاري: مدينة جدة في السعودية بواقع 678 ألف حاوية نمطية، و«سانتوس» في البرازيل بواقع 633 ألف حاوية، و«إيفياب» في تركيا بواقع 309 آلاف حاوية، ودار السلام في تنزانيا بواقع 220 ألف حاوية.

وقالت المجموعة إن العديد من محطاتها الحالية تتمتع بالقدرة على زيادة طاقتها الاستيعابية مع ازدياد معدلات الاستخدام وطلب المتعاملين. واستثمرت «دي بي ورلد»، 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع استثمار نحو ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2026 لإضافة طاقات استيعابية وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق رئيسة، تشمل دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والهند، والسعودية، والكونغو الديمقراطية.

يُشار إلى أن مجموعة موانئ دبي العالمية حققت إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار (46.6 مليار درهم)، خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 13.1% على أساس سنوي، مدفوعة بقوة شبكتها العالمية، وقدرتها على التعامل بمرونة مع الاضطرابات التي أثرت في حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أسهم النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية.