1.67 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.67 مليار درهم في ختام جلسة اليوم تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.347 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و323.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 370.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 9972.08 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3436.43 نقطة.

وفي سوق أبوظبي، صعد سهم "ملتيبلاي" 1.88% و"أدنوك للحفر" بنسبة 0.82% و"طاقة" 0.8% و"فيرتيغلوب" 0.71% و"أغذية" 0.4% و"الياه سات" 0.37% و"بروج" 0.33% و"غذاء القابضة" 0.12%.

بينما في سوق دبي، ارتفع في قطاع النقل سهم "العربية للطيران" بنسبة 0.44% و"أرامكس" 3.79%، بينما في قطاع البنوك زاد سهم "مصرف عجمان" 0.13% و"دبي التجاري" 0.85%، وزاد في قطاع التأمين "أمان" بنسبة 0.56% و"دار التكافل" 1.58% و"دبي الوطنية للتأمين" 11.02%. وأقفل سهم "الاتحاد العقارية" منخفضا بنسبة 2.5% عند 0.269 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم، بينما انخفض سهم "ديار للتطوير" بنسبة 3.2% عند 0.544 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وانخفض سهم "إعمار للتطوير" بنسبة 1.4% عند 4.80 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما انخفض سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1% عند 5.90 درهم، وبتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولا، سهم "إعمار العقارية" منخفضا بنحو 1% عند 6.04 درهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.