1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 480 مبايعة بقيمة 1.24 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 404.89 مليون درهم و391 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 836.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة محيصنه الثانيه تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مردف تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 130 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 199.01 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 65.36 مليون درهم و66 رهونات فلل وشقق بقيمة 133.65 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 34 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة 16 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 116.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 63 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 16 مليون درهم.