2.7 مليار درهم مكاسب الأسهم في «دبي المالي»

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في نهاية جلسة أمس، بنسبة 0.85% مغلقاً عند 3412.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليون درهم. وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق ذاته بنحو 2.71 مليار درهم، ليرتفع من 565.73 مليار درهم إلى 568.44 مليار درهم مع زيادة شهية المخاطرة، واتجاه أنظار المستثمرين للبحث عن محفزات جديدة، بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 36 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت أربع شركات على ثبات. وجاء صعود سوق دبي بدعم من ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.28% إلى 5.97 دراهم، وبسيولة بلغت 193 مليون درهم.

وارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 3.44% إلى 4.8 دراهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.03% إلى 5.88 دراهم، بتداول 20.5 مليون درهم. وارتفع سهم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 3.7% إلى 5.26 دراهم، بتداول 37.4 مليون درهم، فيما تراجع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.73% إلى 13.5 درهماً. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم شركة «الاتحاد العقارية» الذي ارتفع بـ1.8% عند سعر 0.284 درهم، وبتداولات تجاوزت 59 مليون سهم.

في المقابل، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.21%، بما يعادل 21.53 نقطة، ليغلق عند 10018.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 27 شركة من أصل 55 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت 12 شركة على ثبات. وجاء تراجع سوق أبوظبي، في الجلسة ذاتها، مع انخفاض سهم «العالمية القابضة» 0.38% إلى 342 درهماً.

بينما ارتفع سهم «ألفا ظبي» 2% إلى 24.52 درهماً، و«رأس الخيمة العقارية» 4.98% إلى 0.78 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 1.52% إلى 4.69 دراهم.