1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 1.7 مليار درهم مع تسجيل 562 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم منها 42 مبايعة أراض بقيمة 335.9 مليون درهم و520 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 110 ملايين درهم في الخليج التجاري وتصدرت جبل علي الأولى المناطق في عدد المبايعات، وسجلت 22 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات فيما تصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بـ 63 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم.

وسجلت الرهون 271.02 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 12.03 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 258.99 مليون درهم، كما تم تسجيل 42 هبة بقيمة 94.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 42 مليون درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم.