دبي تسجل مبايعات عقارية بـ 6.5 مليارات درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2583 مبايعة بقيمة 6.5 مليارات درهم، منها 344 مبايعة لأراض بـ2.55 مليار درهم، و2239 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 3.74 مليارات درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 80 هبة بقيمة 110.04 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بـ205 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، ثم مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الحبية الخامسة»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 173 مبايعة بقيمة 475 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 70 مبايعة بـ284 مليون درهم، وثالثة في منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، في منطقة نخلة جميرا، حيث سجلت ثلاث مبايعات، الأولى بقيمة 163 مليون درهم، والثانية بقيمة 85 مليون درهم، في حين بلغت قيمة المبايعة الثالثة 55 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 411 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 309 مبايعات بـ302 مليون درهم، وثالثة في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 190 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.