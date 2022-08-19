990 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك في دبي اليوم أكثر من 990 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 620.93 مليون درهم، منها 48 مبايعة أراض بقيمة 198.14 مليون درهم و242 مبايعة شقق و فلل بقيمة 422.79 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 ومن ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 367.44 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 21.15 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 346.28 مليون درهم و كان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 91 مليون درهم و أخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 72 مليون درهم.. فيما تم تسجيل هبة واحدة بقيمة مليوني درهم بمنطقة الثنية الرابعة .