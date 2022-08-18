«بيفرلي هيلز درايف».. مشروع للمعيشة الفاخرة

يوفّر مشروع «بيفرلي هيلز درايف»، الذي تنفّذه شركة «داماك» العقارية، مجموعة من الفلل الفخمة التي تضم ست غرف نوم في مجمع «ترامب إستايتس» الحصري في «داماك هيلز»، والذي يحاكي أنماط المعيشة الفاخرة في كاليفورنيا.

وتتميز الفلل بإمكانية الوصول المباشر إلى ملعب ترامب الدولي للغولف.

وتوفر كل فيلا، غرفة نوم رئيسة بمساحة 50 متراً مربعاً بإطلالة على ملعب الغولف، يضاف إليها خمس غرف نوم داخلية موزعة بين الطوابق الثلاثة.

وتشتمل الفلل على حدائق خاصة و«تراسات» خارجية ومساحات واسعة تناسب مختلف الأنشطة العائلية.

وسيتم تجهيز الفلل لتتناسب مع كل معايير المعيشة الفاخرة، بما في ذلك منطقة منفصلة للتجهيزات، مع مطبخ مفتوح ومصمم بطريقة عصرية، وغرفة كبيرة للمرافقين، وغرفة مستقلة للسائقين، وجناح مظلل يستوعب أربعة مواقف للسيارات.