مكاسب الأسهم المحلية تتجاوز 20 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع

تجاوزت المكاسب السوقية لأسواق الأسهم المحلية حاجز 20 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع صعود المؤشرات الرئيسة في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.687 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.707 تريليون درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.134 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و572.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.69 مليار درهم، موزعة بواقع 1.234 مليار درهم في سوق أبوظبي، و455.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 439.04 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 16.39 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.3% عند مستوى 3458 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ منتصف مايو الماضي، بينما بلغت تداولات السوق 456 مليون درهم. وشهد السوق ارتفاع أسهم 23 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها خلال الجلسة، بينما انخفضت أسهم ست شركات أخرى، وبقيت أربعة على ثبات.

وأغلقت غالبية أسهم الاستثمار في المنطقة الخضراء مع ارتفاع «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» بنحو 3.97% و0.81% على التوالي. كذلك ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 2.24%.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.4% عند 6.04 دراهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.3% عند 6.03 دراهم، وبتداولات تجاوزت ستة ملايين سهم.

وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 1.8% عند سعر 4.56 دراهم وبتداولات قاربت خمسة ملايين سهم، فيما بقي سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» على ثبات عند سعره السابق وبتداولات جاوزت مليوني سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «الاتحاد العقارية» مرتفعاً بنسبة 2.4% عند 0.26 درهم، وبتداولات جاوزت 74 مليون سهم.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادكس 15» أمس، مرتفعاً بنسبة 0.7%، عند مستوى 10290 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم. ومن أصل 57 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت 14 شركة على ثبات.

وارتفع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.99% ليغلق عند 343.9 درهماً، مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بسيولة جاوزت 318 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي التجاري» بنسبة 4.66% و«أبوظبي الإسلامي» بنحو 1.42%.

كما ارتفعت أسهم «بروج» بنسبة 1.66%، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.52%، و«الدار» بنسبة 1.44%، و«فيرتيغلوب» 0.88%، و«أبوظبي للموانئ» 0.59%، و«ملتيبلاي» 0.5%.