3.2 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي اليوم أكثر من 3.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 596 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 763.22 مليون درهم و507 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 749.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 124 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 115 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

كما سجلت الرهونات قيمة قدرها 1.71 مليار درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 231.73 مليون درهم و85 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.48 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 1 مليار درهم وأخري في منطقة ورسان الاولى بقيمة 171 مليون درهم.

وأما بالنسبة للهبات تم تسجيل 40 هبة بقيمة 49.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفره 2 بقيمة 9 مليون درهم.