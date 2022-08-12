سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.7 مليار درهم

واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، أمس، حيث صعد بنسبة 1%، ليصل إلى مستوى 10345.78 نقطة، وهو أعلى مستوى يسجله في تاريخه.

وتباين أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة الخميس، مع اتجاه أنظار المتعاملين لمواصلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.74 مليار درهم، بحجم تداولات 482.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18 ألف صفقة.

وسجّل سوق أبوظبي تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم.

ومن أصل 49 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة، وبقيت ست شركات على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 3.3% عند 20.66 درهماً، بتداولات جاوزت 10 ملايين سهم.

وصعد سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.5% عند 4.75 دراهم، بتداولات بلغت نحو 15 مليون سهم.

من جهته، أنهى سوق دبي المالي تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.3%، ومغلقاً عند مستوى

3385.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 337 مليون درهم.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 17 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 12 أخرى، وبقيت شركتان على ثبات.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.2% عند 5.70 دراهم، وبتداولات وصلت إلى 14 مليون سهم.

وصعد سهم «ديوا» بنسبة 1.2% عند 2.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 12 مليون سهم.