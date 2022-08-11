"إعمار العقارية" تستحوذ على "دبي كريك هاربور" مقابل 7.5 مليار درهم

وافق مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية اليوم، على الاستحواذ على كامل رأسمال شركة "دبي كريك هاربور" المالك القانوني لمشروع "دبي كريك هاربور".

وبحسب بيان للشركة حصلت (الإمارات اليوم) على نسخة منه، فإن قيمة الصفقة تبلغ 7.5 مليار درهم تدفع بالتساوي نقدًا وبأسهم في شركة إعمار العقارية لشركة دبي القابضة (البائع)، مما يجعل دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار.



ويتضمن المقابل النقدي البالغ 3750 مليون درهم، مبلغاً مؤجلاً بقيمة 1250 مليون درهم، يستحق الدفع بعد 3 سنوات.



أما النصف الآخر من المبلغ فسيكون على شكل سندات إلزامية التحويل إلى أسهم في شركة إعمار العقارية، بقسمة مبلغ 3750 مليون درهم، على سعر إغلاق السهم في 10 أغسطس 2022.



وكان سهم إعمار قد أغلق بتاريخ 10 أغسطس عند 5.69 درهم، مما يجعل عدد الأسهم التي تستحقها دبي القابضة هو 659 مليون سهم، تُشكّل 7.45 % من رأسمال "إعمار العقارية" بعد الزيادة والذي سيكون 8838.8 مليون سهم (درهم).



وكانت إعمار قد سجّلت مبيعات بقيمة 4.2 مليار درهم في عام 2021 ومبيعات بقيمة 3.6 مليار درهم في دبي كريك هاربور في النصف الأول من عام 2022.



ويتضمّن دبي كريك هاربور قرابة 100 مليون قدم مربّع من عمليات التطوير التي قالت إعمار عنها في بيانها، إنها توفّر فرصة بالنسبة لها لتحقيق أرباح مستقبلية.

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع "دبي كريك رزيدنسز"، تم إطلاقه بالشراكة كلا من "إعمار العقارية" و "دبي القابضة" في أكتوبر 2014، وهو أول المجمعات السكنية ضمن مشروع "خور دبي".