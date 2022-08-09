دبي تقود المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن دبي تقود مؤشر عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن سجلت 84 مشروعاً تضم أكثر من 24.3 ألف غرفة فندقية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات في السوق الإماراتية وصل إلى 121 مشروعاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتوقعت الشركة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، افتتاح 103 مشروعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري، بطاقة تصل إلى 24 ألفاً و723 غرفة، لافتة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد موطناً لبعض أفضل وجهات السفر الفاخرة في العالم، وتشتهر بأماكن الإقامة الفاخرة الأكبر حجماً.

إجمالي المشروعات

وتفصيلاً، أظهر تقرير لشركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، أن عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط في منطقة الشرق الأوسط، وصل إلى 536 مشروعاً تضم نحو 139 ألف غرفة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه في الربع الأول من عام 2022، بلغ عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء 331 مشروعاً تضم 91 ألف غرفة، بانخفاض 44% حسب المشروعات، و16% للغرف على أساس سنوي، مقابل الربع الأول من عام 2021.

ووفقاً للتقرير، فإن عدد المشروعات المقرر أن تدخل مرحلة البناء خلال العام الجاري، وصل إلى 78 مشروعاً تضم أكثر من 22 ألف غرفة، بانخفاض نسبته 11% حسب المشروعات، مع زيادة بنسبة 8% قياساً على عدد الغرف على أساس سنوي مقارنة بعام 2021.

وبيّن أن عدد المشروعات في مرحلة التخطيط المبكرة خلال العام الجاري، يصل إلى 127 مشروعاً تضم أكثر من 25.4 ألف غرفة، بزيادة قدرها 26% حسب المشروعات، و5% زيادة حسب عدد الغرف على أساس سنوي.

تحسّن وازدهار

وأشار التقرير إلى أن محدودية معدلات السفر والسياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، في ظل الجائحة، تسببت في توقف بعض المشروعات لتطوير الفنادق في المنطقة على مدار العامين الماضيين.

لكنه أكد أنه مع ذلك، فقد تحسّنت ثقة المستهلك والطلب المكبوت على السفر بشكل كبير منذ بداية العام، وهذا بدوره أدى إلى ازدهار عدد الحجوزات، أخيراً، في العديد من مراكز السفر والوجهات السياحية الرئيسة.

وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تُعدّ موطناً لبعض أفضل وجهات السفر الفاخرة في العالم وتشتهر بأماكن الإقامة الفاخرة الأكبر حجماً، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير المستقبلية، لاتزال تعكس أن نحو 70% من المشروعات فاخرة.

أكبر عدد

وأفاد التقرير بأن 128 من أصل 536 مشروعاً فندقياً قيد التخطيط والإنشاء في الشرق الأوسط، تضم أكثر من 300 غرفة، موضحاً أنه، على سبيل المثال، يوجد في مكة المكرمة بالسعودية تسعة مشروعات تضم أكثر من 1000 غرفة لكل منها، حيث تضم هذه المشروعات 13 ألفاً و222 غرفة، تمثل نحو 56% من الغرف قيد التطوير والإنشاء في المدينة.

ولفت إلى أن الدول التي لديها أكبر عدد من المشروعات قيد الإنشاء في نهاية الربع الأول من عام 2022، السعودية، مع 208 مشروعات تضم 60 ألف غرفة، ودولة الإمارات بـ121 مشروعاً، تليها مصر بإجمالي بلغ 69 مشروعاً، ثم قطر بـ61 مشروعاً، وسلطنة عُمان بـ30 مشروعاً.

دبي تتصدر

وأكد التقرير أن دبي تواصل تصدّرها مؤشر عدد المشروعات الفندقية قيد التطوير في المنطقة بـ84 مشروعاً، تضم أكثر من 24.3 ألف غرفة فندقية.

وأضاف أن عدد المشروعات في مدينة الرياض وصل إلى 71 مشروعاً تضم 14.8 ألف غرفة، تلتها الدوحة بـ51 مشروعاً تضم 12 ألف غرفة، ومدينة جدة بـ42 مشروعاً تضم 8.7 آلاف غرفة، ومكة المكرمة بـ35 مشروعاً تضم 23.6 ألف غرفة، مشيراً إلى أن 48% من المشروعات قيد الإنشاء، و52% من الغرف، تتركز داخل تلك المدن الخمس.

علامات فندقية

وأشار التقرير إلى أن 48% من المشروعات قيد الإنشاء والتخطيط في الشرق الأوسط تنتمي إلى ثلاث علامات فندقية عالمية، في نهاية الربع الأول، منها 96 مشروعاً بطاقة تصل 25 ألفاً و216 غرفة، لشركة «هيلتون العالمية»، تلنها شركة «أكور» بـ87 مشروعاً تضم 23.5 ألف غرفة، و«ماريوت العالمية» بـ76 مشروعاً تضم أكثر من 22 ألف غرفة.

وبيّن أنه خلال الربع الأول افتتح في منطقة الشرق الأوسط 19 فندقاً جديداً يضم 4193 غرفة، متوقعاً أن يتم افتتاح 103 مشروعات فندقية بطاقة تصل إلى 24 ألفاً و723 غرفة خلال العام الجاري، و114 مشروعاً فندقياً جديداً في عام 2023، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 27 ألف غرفة.

دبي أداء قوي.. 12 ألف غرفة في 12 شهراً

وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة، التي تم افتتاحها في دبي خلال 12 شهراً، في الفترة الممتدة بين أبريل 2021 وأبريل 2022، إلى 12 ألفاً و324 غرفة، بمعدل 1027 غرفة جديدة شهرياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب تلك البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل 2022 إلى 140 ألفاً و363 غرفة فندقية، مقابل 128 ألفاً و12 غرفة فندقية في نهاية أبريل 2021، بنسبة نمو جاوزت 9.6%.

كما ازداد عدد المنشآت الفندقية في دبي 55 منشأة جديدة، من 714 منشأة في نهاية أبريل 2021 إلى 769 منشأة في نهاية أبريل 2022، بنسبة نمو 7.7%، بمعدل 4.5 فنادق كل شهر.

• عدد المشروعات الفندقية في السوق الإماراتية، وصل إلى 121 بنهاية الربع الأول من 2022.

• 536 مشروعاً فندقياً تضم 139 ألف غرفة قيد الإنشاء والتخطيط في المنطقة.