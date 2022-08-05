تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 1.6 مليار درهم

تراجع أداء أسواق المال المحلية في ختام جلسة أمس مع اتجاه أنظار المتعاملين لمواصلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجاري. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال التداولات، متجاوزة 1.64 مليار درهم، بحجم بلغ 366.38 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14.63 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 0.54% عند مستوى 3320.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 286.92 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسهم 10 شركات من أصل 29 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت خمس شركات على ثبات.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.92%، وسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.85%، وبنك «الإمارات دبي الوطني» 2.15%، وسهم مجموعة «جي إف إتش المالية» بنسبة 1.86%. كما انخفض سهم «الإمارات للمرطبات» بنسبة 2.05%. وانخفض سهم «أمانات القابضة» بنسبة 1.7%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «ديوا» الذي ارتفع بنسبة 0.79% عند 2.55 درهم، وبتداولات تجاوزت 49.86 مليون سهم، بقيمة 126.37 مليون درهم.

كما تراجع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة أمس، بنسبة 0.31%، عند مستوى 9821.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.35 مليار درهم. وجاء ذلك مع تداول أسهم 49 شركة، منها 17 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة، وبقيت ثلاث شركات على ثبات.

وتراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.6%، وسهم «بروج» بنسبة 0.3% عند 2.95 درهم، وبتداولات قاربت على تسعة ملايين سهم. فيما انخفض سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.2% عند 4.32 دراهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

وكان سهم «ملتيبلاي» أكثر الأسهم تداولاً في السوق، مرتفعاً بنسبة 0.98% عند 2.06 درهم، وبتداولات قاربت 286.75 مليون سهم.