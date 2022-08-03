بيع فيلا بدبي بقيمة 55 مليون درهم

حققت فيلا مكونة من أربع غرف نوم على جزيرة جميرا باي رقما قياسيا جديدا من حيث سعر القدم، على هذه الجزيرة التي تضم الفلل أغلى مجموعة فلل في دبي.

وبلغ سعر القدم المربعة قياسي بلغ 7،775 درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 55 مليون درهم.

وتفصيلاً أعلنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن إبرامها صفقة بقيمة 55 مليون درهم لبيع فيلا من بولغري مكونة من 4 غرف نوم في جزيرة جميرا باي، بسعر قياسي بلغ 7775 درهم لكل قدم مربع، مشكلًا أحد الصفقات النادرة التي تمت في الجزيرة.

وتشير تقارير عقارية حديثة إلى أن جزيرة جميرا باي شهدت بشكل عام أكبر زيادة في سعر القدم المربع الذي ارتفع بمقدار 44.3% من 4502 درهم في الربع الأول من هذا العام إلى 6500 درهم في الربع الثاني.

وتعليقًا على هذه الصفقة، أشار جورج عازار، رئيس مجلس إدارة شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي إلى أن هذا النوع من المعاملات يعكس توجه السوق الحقيقي نحو العقارات النادرة، وكذلك ارتفاع طلب المستهلك النهائي على المساكن الجاهزة ذات العلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن ما يحصل ليس مضاربة أو دعاية.

وأضاف: "هذه الفلل الرائعة في "بولغري ريزورت أند ريزيدنسز" مرغوبة للغاية، ولكنها غير متوافرة حاليًا في السوق لتلبية الطلب المتزايد عليها".

وتشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى أن متوسط سعر القدم المربع للوحدة في "بولغري ريزورت أند ريزيدنسز" ارتفع بنسبة سنوية مستدامة منذ عام 2019.

وتعتبر "بولغري ريزورت أند ريزيدنسز" المتصلة ضمن قائمة أكثر العقارات عصرية في دبي حاليًا، حيث يفوق الطلب عليها العرض، وذلك كونها توفر الخصوصية والحصرية مع إطلالات رائعة على أفق دبي مباشرة وسهولة الوصول إلى الشاطئ الخاص. ويتضمن مرسى بولغري مساحة لركن أكثر من 50 قاربًا يتراوح طولها بين 30 قدمًا و120 قدمًا بما يجعلها مثالية لعشاق القوارب.

أثبتت منطقة جميرا باي أنها تشهد أكثر الصفقات العقارية إثارة منذ العام 2020. وقد أبرمت لوكسبيتات سوثبيز صفقة حطمت الأرقام القياسية في دبي لشراء فيلا في جزيرة جميرا باي بقيمة 121 مليون درهم إماراتي وقطع أرض مزدوجة بقيمة 120 مليون درهم.

تعد جزيرة جميرا باي التي تقع قبالة الشاطئ في وسط مدينة دبي من بين أشهر جزر العالم وتتضمن عددًا من الفلل الجذابة.



تتخذ الجزيرة شكل فرس بحر هائل، وتعتبر واحدة من أكثر العقارات المرغوبة في دبي من قبل الأثرياء والمشاهير بسبب آفاقها وإطلالتها على مناظر الخليج العربي الخلابة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضم مجمع ومساكن بولغري الشهيرة التي تتضمن أول ناد ومرسى لليخوت تحت علامة بولغري. ووفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل مبيعات تزيد عن 2.5 مليار درهم في الجزيرة هذا العام.