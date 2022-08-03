1.7 مليار درهم سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية

تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة أمس، ليتراجع سوق دبي بشكل طفيف، مقابل ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع توالي الاعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات 366.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.88 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي تعاملاته أمس منخفضاً بنسبة 0.9% عند مستوى 3348 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 227 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت ثلاثة على ثبات.

وتراجع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.72%، و«دبي الإسلامي» 0.78%، وسهم «ديار للتطوير» بنسبة 4.2%. كما انخفض سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.06%، و«سوق دبي المالي» بنسبة 0.84%، وسهم «الاتحاد العقارية» بنحو 4% عند 0.266 درهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «أملاك للتمويل» الذي ارتفع بنسبة 1.8% عند 0.567 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة أمس، بنسبة 1.3%، عند مستوى 9904 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم. وجاء ذلك مع تداول 54 شركة، منها 25 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت ثمانية على ثبات.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.3%، وارتفع سهم «إشراق للاستثمار» بنسبة 1.8% عند 0.339 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «فيرتيغلوب» بنسبة 7.7% عند 5.33 دراهم بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 162% لتصل إلى 5.1 مليارات درهم.