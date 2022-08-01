31.6 مليار درهم مكاسب الأسهم في أولى جلسات أغسطس

المصدر: مدحت السويفي - دبي

سجلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات قوية تتجاوز 1% خلال جلسة اليوم، أولى جلسات أغسطس مدعومة بمكاسب قوية للأسهم القيادية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين وسط التوقعات باستكمال الشركات المدرجة الاعلان عن نتائج أعمال جيدة.

وقفزت القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال ذات الجلسة، حيث حققت الأسهم مكاسب بلغت 31.6 مليار درهم، موزعة بواقع 27 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4.65 مليارات درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسواق سيولة بأكثر من 1.52 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و260.78 مليون درهم في سوق دبي، وتم التداول على 359.46 مليون سهم منها 182.52 مليون سهم في سوق أبوظبي، و176.94 مليون سهم في سوق دبي، تم تنفيذها من خلال 14679 صفقة.

وأغلق سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 1.2% عند مستوى 3377 نقطة، مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 0.54% والإمارات دبي الوطني 2.17% ودبي الإسلامي 0.85% والعربية للطيران 4.5%، وسهم شركة دبي المالي 2.33%، وديار للتطوير العقاري 4.6%.

وتصدر قائمة أكثر الأسهم تداولا، سهم "الإتحاد العقارية" مرتفعا بنسبة 12% عند 0.277 درهم، وبتداولات قاربت 44 مليون سهم.

وأغلق مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 1.3%، عند مستوى 9774 نقطة مع ارتفاع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 0.4%، وارتفع سهم "أدنوك للحفر" بنحو 2%، بينما انخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.2% ، وسهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 1.2%.

وكان سهم "ملتيبلاي" أكثر الأسهم تداولا في السوق، مرتفعا بنسبة 1.1% عند 1.80 درهم، وبتداولات تجاوزت 34 مليون سهم.

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