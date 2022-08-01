الأسهم المحلية تضيف 537 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 7 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يزيد على 537 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال سبعة أشهر، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة طلب مستثمرين دوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، وصولاً إلى 2.575 تريليون درهم في نهاية تعاملات يوليو 2022، موزعة بنحو 2.015 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و559 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعزّزت القيمة السوقية للأسواق المحلية، بفضل مكاسب الأسهم القيادية، وإدراجات جديدة شملت: «موانئ أبوظبي»، «ديوا»، «بروج»، «جي إف إتش»، «إنفيكتوس للاستثمار»، «تيكوم»، و«تعاونية الاتحاد»، ما أسهم في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.7%، ليغلق عند 9648.96 نقطة في نهاية يوليو، مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية عام 2021، ونجح السوق خلال تلك الفترة في تحقيق مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق، مع وصوله إلى 10171 نقطة في أبريل الماضي.

بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة جاوزت 4.4%، أو ما يوازي 142.1 نقطة، ليقفل عند 3223.29 نقطة في نهاية يوليو 2022، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي. واستقطبت الأسواق المحلية سيولة بأكثر من 287.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتم التداول على 58.5 مليار سهم، منها 37.2 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و21.3 مليار سهم في سوق دبي المالي، تم تنفيذها من خلال 2.2 مليون صفقة.

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