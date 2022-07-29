1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 36 مبايعة لأراضٍ بقيمة 395.92 مليون درهم، و350 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 744.76 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 101 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت ثماني مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 650.55 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراضٍ بقيمة 286.4 مليون درهم، و94 رهناً لفلل وشقق بقيمة 364.15 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 312 مليون درهم. أما الهبات، فشهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 52.58 مليون درهم كان أهمها في منطقة «جميرا الأولى» بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة ثمانية ملايين درهم.

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