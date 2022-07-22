بيع فيلا فاخرة على «نخلة جميرا» بـ 128.5 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «ألباغو» للتطوير العقاري، عن بيع فيلا «فريمد ألور» الفاخرة على السعفة «جي» من «نخلة جميرا» بسعر 35 مليون دولار أميركي (نحو 128.5 مليون درهم)، في وقت سجلت فيه التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم.

ووصفت المجموعة في بيان، الفيلا، بأعجوبة هندسية فريدة وتحفة متميزة بالتصميم والديكور، من توقيع شركة «إي إيه إيه - إمري أرولات» المعمارية.

وقال كل من مؤسس مجموعة «ألباغو» العقارية، مراد أييلديز، ونائب رئيس مجلس الإدارة فيها، رضوان أييلديز: «يؤكد بيع هذه الفيلا الفاخرة الثقة التي تضعها نخبة المتعاملين فينا، ودعمهم لنا لرسم ملامح قطاع العقارات الفاخرة في دبي، ومن المؤكد أن تعود الفلل الفخمة في صف المليارديرات على السعفة (جي) من (نخلة جميرا)، بآثار إيجابية كبيرة في سوق العقارات الفاخرة بدبي، كما ترسخ عملية البيع هذه مكانة الشركة في تطوير العقارات الفاخرة ورفيعة المستوى».

وبحسب البيان، تمتد الفيلا التي تضم خمس غرف نوم، على مساحة 16 ألف قدم مربعة، بمساحة داخلية تبلغ 18 ألف قدم مربعة، تتوزع على أربعة طوابق تشمل: القبو والطابق الأرضي، والأول، والثاني، فيما من المقرر انتهاء العمل على الفيلا في الربع الأخير من العام الجاري 2022، لتكون أحد أبرز معالم المشهد المعماري بدبي.

وتتضمن الفيلا أيضاً مرافق متعددة، مثل سينما منزلية، وناد رياضي خاص، وحوض سباحة متماهٍ مع الأفق وردهة استرخاء.

إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.4 مليار درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 379 مبايعة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 20 مبايعة لأراض بقيمة 331.11 مليون درهم، و359 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 755.34 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 167 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت ثماني مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» بوصفها أهم مبايعات الشقق والفلل، في وقت تصدرت فيه «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 319.78 مليون درهم، منها 18 رهناً لأراض بقيمة 148.89 مليون درهم، و78 رهناً لفلل وشقق بقيمة 170.89 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 35.4 مليون درهم.

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