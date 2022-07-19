سهم «تعاونية الاتحاد» يقتنص 7.6% من سيولة «دبي المالي»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

بلغت قيمة التداولات على سهم «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي، أمس، 15.8 مليون درهم، تعادل 7.6% من قيمة السيولة الإجمالية المتداولة في السوق، والبالغة 208.64 ملايين درهم، وذلك في نهاية تعاملات أول يوم تداول عليه في السوق.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة الخاصة بالسهم نحو 4.52 ملايين سهم، تشكل نسبة 5.48% من أحجام التداول في السوق الذي بلغ 82.45 مليون سهم.

مكاسب سوقية

وواصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، بالتزامن مع إدراج أسهم «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي، لتجاوز مكاسب الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس 13 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 2.465 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية تداولات أمس.

إدراج السهم

ورحّب سوق دبي المالي، بإدراج أسهم «تعاونية الاتحاد»، أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات تُقدم على هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بالدولة.وقرع رئيس مجلس إدارة «تعاونية الاتحاد»، ماجد حمد رحمه الشامسي، جرس بدء التداول في السوق، بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي.

مصالح الأعضاء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد الفلاسي: «يعكس الإدراج في سوق دبي المالي حرصنا التام على تعزيز حماية مصالح الأعضاء، عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة لتداول أسهم (تعاونية الاتحاد)».

وأضاف: «نحن عازمون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وجودنا في سوق المال، سواء في ما يخص تمكين (تعاونية الاتحاد) من الاستفادة من توظيف المقومات العديدة لأسواق المال».

تطوير الأسواق

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، بإدراج أسهم «تعاونية الاتحاد»، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة تتناغم مع جهود تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، ومساعي سوق دبي المالي لتنويع الفرص الاستثمارية.

وقال: «سيُمكّن هذا الإدراج، المستثمرين، من المشاركة في قصة نجاح لافتة لإحدى أبرز التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بصفة خاصة، وقطاع التجزئة عموماً الذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي».

استراتيجية «التعاونية»

وتركز استراتيجية «تعاونية الاتحاد» على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين، من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات.

وشهدت أعمال «تعاونية الاتحاد» توسعاً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ انطلقت عبر فرعين فقط في عام 1984، ليصل عدد فروعها في عام 2021 إلى 24 فرعاً، إضافة إلى أربعة مراكز تسوّق. كما وصل عدد أعضائها إلى 36 ألفاً و659 عضواً في نهاية عام 2021، مقابل 315 عضواً فقط في عام 1984.

3 مليارات درهم قيمة حقوق المساهمين

تُعد «تعاونية الاتحاد» من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز ثلاثة مليارات درهم.

وتمتلك «التعاونية» سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ عام 1984، إذ حققت معدل نمو سنوياً تراكمياً نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

كما سجلت «التعاونية» ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 وصولاً إلى 116.5 مليون درهم، علماً أن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم خلال عام 2021 بهامش ربح نسبته 21%.

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