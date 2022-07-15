«فلاي دبي» إلى سمرقند اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة فلاي دبي، عن إطلاق رحلاتها إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان، اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وأفادت «فلاي دبي» بأنه مع إضافة رحلاتها إلى سمرقند، فإنها توسع عملياتها في السوق الأوزبكي إلى وجهتين، بما في ذلك العاصمة طشقند.

رحلات سمرقند

ووفقاً للناقلة، ستعمل الرحلات إلى مطار سمرقند الدولي (SKD) من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي يومي الثلاثاء والجمعة، لترتفع بذلك شبكة «فلاي دبي» إلى 102 وجهة يخدمها أسطول مكون من 65 طائرة «بوينغ 737»، ما يمنح المسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر أكثر موثوقية وملاءمة. كما ستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة على درجة «الأعمال» من دبي إلى سمرقند تبدأ من 8000 درهم، في ما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1800 درهم.

عودة الطلب

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله،:«بدأنا عملياتنا في أوزبكستان في عام 2019، ويسعدنا أن نرى السوق ينمو مع عودة الطلب على السفر. ومع توفر ثماني رحلات أسبوعياً إلى سمرقند وطشقند، فإننا نسعى إلى زيادة دعم الروابط التجارية والثقافية بين الإمارات وأوزبكستان، وتشجيع المزيد من الناس على زيارة هذا البلد الجميل المفعم بالتاريخ والتقاليد».

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي، إن آسيا الوسطى سوق مهمة ومتنامية لـ«فلاي دبي»، لافتاً إلى أن خدمة الناقلة الجديدة ستوفر للمتعاملين من سمرقند والمناطق المجاورة، طريقة أسهل وأكثر كفاءة للسفر إلى الإمارات وخارجها.

يشار إلى أن «فلاي دبي» تشغل ست وجهات في آسيا الوسطى، بما في ذلك ألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان، ودوشانبي في طاجيكستان، إضافة إلى سمرقند وطشقند في أوزبكستان.

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