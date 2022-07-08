1.46 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة يوم أمس، وارتفع سوق دبي المالي، في آخر جلساته قبل بدء عطلة عيد الأضحى التي ستمتد حتى يوم الإثنين المقبل.

واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال التداولات، متجاوزة 1.46 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 246.21 مليون سهم من خلال تنفيذ 14.791 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الخميس، على ارتفاع بواقع 47.07 نقطة، بما يعادل 1.53%، ليغلق عند مستوى 3108.87 نقاط.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 296.75 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 103.85 ملايين سهم.

واستحوذ سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على أكثر من 21.65 مليون درهم من سيولة التداول في السوق، ليقتنص بذلك نحو 7.3% من سيولة الأسهم في نهاية التعاملات.

بدوره، استحوذ سهم شركة إعمار العقارية على سيولة بقيمة 123.41 مليون درهم، وسهم بنك دبي الإسلامي على 23.39 مليون درهم.

وجاء صعود سوق دبي المالي، بالتزامن مع تصدر سهم «الإمارات للمرطبات» قائمة الارتفاعات بنسبة 6.31%، وسهم «تبريد» 5.57%، وسهم «إعمار العقارية» بنسبة 5.11%، وسهم «أملاك للتمويل» 4.85%.

وفي سوق أبوظبي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي فوتسي للأوراق المالية في ختام جلسة الخميس بنسبة 0.36% عند مستوى 9161.3 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في السوق 1.17 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 142.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 8306 صفقات.

وشهد السوق ارتفاعاً في سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.07%، وسهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.43%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، الأسهم من حيث قيمة التداول منفذاً نحو 326.46 مليون درهم، يليه سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 234.23 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بقيمة 104.72 ملايين درهم، فيما تصدر «ملتيبلاي» الأسهم من حيث أحجام التداول بنحو 29.43 مليون سهم.

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