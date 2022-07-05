مبيعات أسواق الذهب في دبي تماثل فترات ما قبل «كوفيد-19»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن مبيعات أسواق الذهب والمجوهرات في دبي، سجلت معدلات نمو تدريجية منذ بداية النصف الأول من العام الجاري، حتى وصلت أخيراً إلى مستويات تماثل فترات ما قبل جائحة «كوفيد-19» خلال عام 2019.

عوامل داعمة

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن انتعاش مبيعات أسواق الذهب منذ بداية العام الجاري، جاء مدعوماً بعوامل عدة، من أبرزها التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ونشاط الأفواج السياحية، فضلاً عن تعافي معدلات الطلب والقدرة الشرائية لدى عدد كبير من المتعاملين، وارتفاع نشاط قطاع الأعمال والفعاليات في دبي، بشكل انعكس إيجاباً على قطاع تجارة الذهب.

وكشف أن النصف الأول من عام 2022 سجل نمواً في المبيعات يراوح بين 10 و15% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، متوقعاً أن يستمر النمو خلال العام الجاري.

ولفت عبدالله إلى أن الأسواق المحلية شهدت متغيرات من أبرزها تنوع الموديلات المعروضة، بتأثيرات من «إكسبو»، إذ حرص التجار على جلب طرز وتصاميم جديدة لتلبية احتياجات فئات زوار المعرض من مختلف دول العالم.

سبائك الذهب

وذكر عبدالله أن الإقبال على اقتناء سبائك الذهب تراجع خلال الفترة الأخيرة مقارنة بمعدلات الطلب خلال عامي 2020 و2021، عندما شهدت الأسواق معدلات أكبر لاقتناء السبائك تأثراً بتداعيات جائحة «كوفيد-19»، لافتاً إلى وجود طلب، بمعدلات أقل على السبائك من فئات الأوزان المتوسطة.

تجارة الذهب

وكشف عبدالله أن أسواق الذهب في دبي شهدت، خلال الفترة الأخيرة، استقطاب شركات جديدة في قطاع تجارة الذهب، لاسيما في ظل افتتاح مشروع الامتداد الجديد لسوق الذهب، والذي جعل من سوق الذهب في دبي أكبر تجمع في العالم لشركات تجارة الذهب في موقع واحد.

وأكد أن الامتداد الجديد لسوق الذهب في منطقة ديرة سيكون عاملاً داعماً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الذهب والمجوهرات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن نسبة تراوح بين 20 و40% من مخزون الذهب في العالم يمر عبر دبي كل عام، مع تميز الإمارة بموقعها الجغرافي المهم، وتوافر مقومات جعلت من دبي مركزاً مهماً لتجارة وإعادة تصدير منتجات الذهب، لاسيما مع توافر خزائن الذهب ومرافق صنع المجوهرات.

وقال إن أسواق دبي تضم حالياً أكثر من 800 تاجر، فيما يتوافر بشكل معتاد ما يراوح بين 40 و50 طناً من الذهب في الأسواق المحلية، في واجهة متاجر البيع بالتجزئة، أو في متاجر البيع بالجملة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أن الذهب يمثل نسبة 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، فيما يقدر عدد العاملين في قطاع المعادن الثمينة والماس والمجوهرات بنحو 65 ألف شخص، لتعتبر الإمارات بمثابة مركز إقليمي متميز في عمليات توريد المجوهرات.

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