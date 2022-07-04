تصرفات عقارات دبي تسجل 3.9 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.9 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 563 مبايعة بقيمة 3.46 مليارات درهم، منها 75 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.46 مليار درهم، و488 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 991.07 مليون درهم.

تصرفات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة ملياري درهم في منطقة «معيصم الثانية»، تليها مبايعتان بقيمة 424 مليون درهم و346 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم، وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم.

الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة «المركاض»، وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «جبل علي الأولى».

وتصدرت «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم، وتلتها «مرسى دبي» بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم.

الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 431.66 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضٍ بقيمة 58.74 مليون درهم، و83 رهناً لفلل وشقق بقيمة 372.92 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «القوز الصناعية الثالثة» بقيمة 122 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 48 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 91.24 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 23 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 17 مليون درهم.

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