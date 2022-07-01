37.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت أسواق المال المحلية أداءاً جيداً خلال جلسات الأسبوع الماضي، على الرغم من انخفاضها خلال جلسة أمس، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.66%، كما زاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.15%، مقارنة بإغلاقهما يوم الجمعة الماضية 24 يونيو 2022.

وربحت الأسهم المحلية ما قيمته 37.8 مليار درهم خلال الأسبوع لتصل مجمل القيمة السوقية إلى 2 تريليون و505 مليارات درهم، حيث ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما قيمته 37.24 مليار درهم إلى 1 تريليون و981 مليار درهم

كما ربح سوق دبي المالي 563 مليون درهم خلال الأسبوع لتصل القيمة السوقية إلى 524.54 مليار درهم.

وتفصيلاً، أغلق سوق دبي المالي اليوم متراجعا بنسبة 0.7% عند مستوى 3201.8 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 149 مليون درهم.

بالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 1.05 نقطة لهذا الأسبوع ككل بنسبة 0.03 % مقارنة بإغلاقه يوم الجمعة الماضية 24 يونيو 2022.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي خلال الأسبوع من 523.98 مليار درهم إلى 524.543 مليار درهم، حيث ربح السوق ما قيمته 0.563 مليار درهم.

وارتفع سهم «أمانات القابضة» بنسبة 9.18% عند 0.92 درهم، وارتفع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 4.92% عند 0.26 درهم، وزاد سهم الاتحاد العقارية بنسبة 4.55% عند 0.26 درهم، وصعد سهم إعمار العقارية بنسبة 2.36% عند 5.08 درهم. وزاد سهم بنك دبي التجاري 1.96% عند 4.60 درهم. كما ارتفع سهم دبي الإسلامي 1.41% عند 5.68 درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة اليوم الجمعة بنسبة 0.3% عند مستوى 9282 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم.

بالإغلاق عند هذا المستوى يكون السوق قد ارتفع بمقدار 106.28 نقطة لهذا الأسبوع ككل وبنسبة 1.15 % مقارنة بإغلاقه يوم الجمعة الماضية 24 يونيو 2022.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 37.24 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة الأسهم بـ (التريليون) من 1.943.85، إلى 1.981.10 درهم بنهاية جلسات الأسبوع الجاري.

وأغلق سهم شركة إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي - شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي - مرتفعا بنسبة 23.33% عند 4.97 درهم، وبتداولات قاربت 48.33 مليون سهم. يشار إلى أن هذا الأسبوع أول أسبوع للشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث تم إدراجها للتداول يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي ضمن منصة السوق الثاني للشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع سهم «مجموعة أغذية» بنسبة 10.63% عند 5.31 درهم، وبتداولات تجاوزت 10.95 مليون سهم، وارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.24% عند سعر 4.45 درهم، وبتداولات تجاوزت 61.13 مليون سهم. وصعد سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.17% عند 18.82 درهم بتداولات تجاوزت 61.5 مليون سهم، كما ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 2.24% عند 287.2 درهم بتداولات تجاوزت 5.91 مليون سهم.

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