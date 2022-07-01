تجار: تأثيرات محدودة لتراجع أسعار الذهب في الأسواق

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، أن الانخفاضات السعرية الأخيرة التي سجلها الذهب، كانت لها تأثيرات محدودة للغاية على الطلب في الأسواق.

وسجلت أسعار الذهب أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2.75 درهم و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، إن الأسواق شهدت بطئاً في الطلب، رغم الانخفاضات السعرية التي سجلها الذهب أخيراً، والتي كانت ذات تأثيرات محدودة جداً في مبيعات المشغولات الذهبية أو حتى العملات والسبائك.

وأرجع حالة هدوء الطلب إلى كون الأسعار، وعلى الرغم من تراجعها، فإنها لاتزال في حدود سعرية مرتفعة، ما دفع المتعاملين إلى تأجيل قرارات الشراء، ترقباً لتسجيل تراجعات سعرية أكبر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن معظم منافذ البيع توقعت أن تكون الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب ذات تأثير أكبر في المبيعات، وليست محدودة للغاية، مؤكداً أن التجار يعوّلون على الفترة المقبلة لتحسن المبيعات بنسب أفضل.

ورأى أن عدم تأثير تراجع الأسعار في مبيعات المشغولات الذهبية، يعود إلى انشغال معظم المتعاملين بالتحضير لموسم العطلات والسفر، ما يدفعهم إلى تأجيل قرارات الشراء حتى قبيل عيد الأضحى أو خلاله، أو قبل موعد عطلاتهم الصيفية.

أما مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات إمبريال»، آشوين شوني، فقال إن انشغال عدد من المتعاملين في ترتيبات نهاية الموسم الدراسي، والاستعداد للعطلات الصيفية، إضافة إلى ترقب تراجعات سعرية أكبر، من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في حركة الطلب بالأسواق، رغم الانخفاضات السعرية الأخيرة للذهب.

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