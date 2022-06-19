منافذ بيع تطرح تخفيضات بنسب تصل إلى 75% خلال الصيف

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت أسواق تجارة التجزئة طرح منافذ بيع عروض تخفيضات موسعة ترتبط بموسم الصيف.

ورصدت «الإمارات اليوم» عروض تخفيضات في الأسواق بنسب تراوح بين 20 و75%، شملت سلعاً غذائية واستهلاكية.

تخفيضات موسعة

وقال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن موسم الصيف من العوامل التي حفزت العديد من منافذ البيع على طرح تخفيضات موسعة، لافتاً إلى أن «التعاونية» طرحت عروض تخفيضات بنسب تصل إلى 50% وتشمل سلعاً غذائية ومنتجات استهلاكية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المستهلكين يشتري حالياً استعداداً للعطلات الصيفية، سواء المتعلقة بالسفر أو قضاء العطلة داخل الدولة، ما عزز التنافس بين منافذ البيع لتوفير سلع مخفضة.

وأوضح أن «تعاونية الشارقة» طرحت عروضاً على منتجات تتعلق بنزهات الشواطئ وحقائب السفر، والهدايا، والحلوى والشوكولاتة، لافتاً إلى أن تخفيضات الصيف ستشمل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالتعاونية.

وقال إن عروض التخفيضات ستستمر حتى نهاية أغسطس 2022، ومع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، كما ستشمل حملات أسبوعية خاصة عند نهاية كل أسبوع.

سلع متنوعة

من جهته، قال المتحدث الرسمي لمراكز مجموعة «أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة طرحت عروضاً بمناسبة موسم الصيف تشمل تخفيضات بنسب تجاوز 30% على سلع غذائية وغير غذائية.

وأرجع توجه عدد من منافذ البيع لطرح عروض تخفيضات خلال موسم الصيف، إلى تزايد عمليات التسوق خلال تلك الفترة، وشراء الهدايا ومستلزمات السفر، لافتاً إلى أن التخفيضات ستستمر عبر حملات متتالية حتى نهاية الموسم، وستشمل عروضاً خاصة بعيد الأضحى.

تخفيضات كبرى

في السياق نفسه، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن المجموعة طرحت عروضاً تحت مسمى «تخفيضات الصيف الكبرى»، وتضمنت تنزيلات بنسب تراوح بين 25 و75%، وشملت الأزياء، والحقائب النسائية، والنظارات الشمسية، ومستلزمات الأطفال.

وأكد أن تخفيضات موسم الصيف ستطرح بشكل موسع خلال الفترات المقبلة، عبر حملات متتالية، حتى نهاية الموسم، وبما يواكب حركة الطلب من المستهلكين.

8 حملاتمن جهته، قال مدير أول قسم التسويق والإعلام في «تعاونية الاتحاد»، شعيب عبدالله الحمادي، إن «التعاونية» أطلقت ثماني حملات تخفيضية خلال يونيو الجاري بنسب تصل إلى 75%، وتشمل نحو 5000 سلعة، في ما ستطرح حملات شهرية وأسبوعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التخفيضات تشمل السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً من قبل المتسوقين، ومنها الخضراوات، الفواكه، العصائر، المياه، منتجات الألبان، اللحوم، الحلويات، البهارات، الأرز والزيت.

تعزيز المبيعات

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن مؤشرات التنافسية في قطاع تجارة التجزئة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بين منافذ البيع، وهو ما يُعد من ضمن أبرز المتغيرات التي ظهرت في القطاع من تأثيرات جائحة «كوفيد-19».

وأضاف: «ظهر ذلك بشكل واضح من خلال عروض التنزيلات الموسعة لموسم الصيف، والذي يُعد أحد المحفزات الرئيسة في قطاع التسوق، وهو ما يعزز تنافسية منافذ البيع لرفع حصص مبيعاتها خلال تلك الفترة».

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