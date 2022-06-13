«كوليرز»: 2022 عام قوي لقطاع الضيافة في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت «مؤسسة كوليرز إنترناشيونال» للدراسات الاستشارية، أن 2054 غرفة فندقية جديدة تم افتتاحها في دبي خلال الربع الأول 2022، مؤكدة أن دبي تُعد سوقاً سياحية جاذبة للغاية للمستثمرين، نظراً لسمعتها الراسخة واحدة من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن التوقعات تشير إلى أن 2022 بكامله سيكون عاماً قوياً لقطاع الضيافة في دبي، إذ برز تأثير «إكسبو 2020 دبي» بالفعل اعتباراً من الربع الأول، في ما يتوقع أن تجلب بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حركة مرور إضافية في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

سوق للمستثمرين

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الاستشارات الفندقية في «مؤسسة كوليرز إنترناشيونال» للدراسات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط، جيمس ورين، إن دبي تعد سوقاً سياحية جاذبة للغاية للمستثمرين، نظراً لسمعتها الراسخة واحدة من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، وكونها تمتلك مجموعة متنوعة جداً من الأسواق المصدرة للزوار إليها، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد الإمارة ومحوراً رئيساً للدعم الحكومي والاستثمار.

السوق الفندقية

وأضاف أن أداء السوق الفندقية في دبي، وانتعاشها القوي بعد جائحة «كوفيد-19»، أكبر دليل على ذلك، لافتاً إلى جاذبية الاستثمار الفندقي فيها، إذ تم افتتاح 2054 غرفة فندقية في سوق دبي خلال الربع الأول من عام 2022، من بينها «منتجع أنانتارا» الذي يضم 70 جناحاً وتم افتتاحه في «جزر العالم».

وذكر أن قطاع الضيافة يعمل بشكل جيد للغاية، حيث حققت قطاعات معينة من سوق الضيافة بالفعل مستويات مقاربة لعام 2019 من حيث النتائج، مثل قطاع المنتجعات الشاطئية الفاخرة، متوقعاً أن يكون 2022 بكامله عاماً قوياً لقطاع الضيافة، حيث برز تأثير «إكسبو 2020 دبي» بالفعل اعتباراً من الربع الأول، في ما يتوقع أن تجلب بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر حركة مرور إضافية في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وتابع: «بشكل عام، شهدت سوق الضيافة في الإمارات نمواً في الوظائف، ومعدل متوسط سعر الغرفة الفندقية، بسبب الزيادة في عدد الزوار الدوليين إلى دبي، بالتزامن مع فعاليات (إكسبو 2020 دبي) الذي استقطب خلال ستة أشهر أكثر من 24 مليون زيارة».

مستويات الإشغال

وذكر ورين أن مستويات الإشغال الفندقي في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري حققت إجمالاً زيادة بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في جميع أنحاء الإمارات، إذ حققت دبي أعلى زيادة بنسبة (33%)، تليها الشارقة (30%). كما حققت دبي زيادة في المعدل الوسطي اليومي لسعر الغرفة بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن سوق الضيافة ذات العلامات التجارية في دولة الإمارات وصلت إلى 116 ألفاً و330 غرفة فندقية مع نهاية الربع الأول من عام 2022، مشيراً إلى أن دبي تستحوذ على جزء كبير من إجمالي هذا العدد.

وتوقع ورين أن يزداد عدد الغرف الفندقية في سوق الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6% بين عامي 2022 و2024، كما من المتوقع افتتاح 13 ألفاً و900 غرفة إضافية في الفترة ذاتها.

زوّار دوليون

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 5.1 ملايين سائح دولي، مقابل نحو 1.68 مليون سائح في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 203%.

وسجل السياح الدوليون أكثر من 12.65 مليون ليلة مبيت مقابل 9.47 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 33.5%.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل الماضي 140 ألفاً و363 غرفة فندقية ضمن 769 منشأة فندقية، مقابل 128 ألفاً و12 غرفة فندقية ضمن 714 منشأة في نهاية أبريل 2021.

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