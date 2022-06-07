شقق دبي الفندقية.. أداء قوي يتخطى مستويات ما قبل «كوفيدـ19»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الشقق الفندقية في الإمارة واصلت تسجيل معدلات إشغال قوية خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة بلغت 85.5%، وهو معدل يتخطى النسب المسجلة قبل جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، الذي بلغ 84.5% خلال فترة المقارنة ذاتها.



«الفخمة» و«المتوسطة»

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الشقق الفندقية المتوسطة حلّت في المركز الأول من حيث أداء الإشغال مقارنة بفئات الغرف الفندقية في الإمارة، مسجلة 86% خلال الربع الأول 2022، فيما بلغ معدل إشغال الشقق الفخمة 85%.

وبلغ إجمالي عدد الشقق الفندقية المتوسطة 12 ألفاً و699 شقة فندقية ضمن 110 منشآت، مقابل 12 ألفاً و967 شقة فخمة ضمن 82 منشأة، وتصدرت الشقق الفندقية بفئتيها المتوسطة والفخمة معدلات الإشغال المسجلة في جميع فئات السوق الفندقية الأخرى.



فئات النجوم

وأظهرت البيانات أن الفنادق المصنفة بين فئتي «نجمة واحدة» و«ثلاث نجوم» سجلت بدورها معدل إشغال وصل إلى نحو 82%، مقابل نسبة 83% للفنادق من فئة «أربع نجوم»، و80% للمنشآت الفندقية من فئة خمس نجوم.



واستحوذت الشقق الفندقية على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، حيث وصل عددها في الإجمال إلى 25 ألفاً 666 شقة ضمن 192 منشأة.



أداء قوي

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن السوق الفندقية في دبي عموماً، وتحديداً منشآت الشقق، حققت أداءً قوياً منذ الربع الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع الطلب السياحي على دبي من داخل الإمارات ومختلف الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن حركة الزوار الدوليين سجلت هي الأخرى معدلات نمو ملحوظة.



«غراند حياة»

وأضاف خوجلي: «بالنسبة لفنادق المجموعة في دبي، وعددها 10 فنادق وثماني منشآت لشقق فندقية، فقد سجلت خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2022، نمواً في الإيرادات بنسبة 25% مقارنة بمستويات عام 2019 أي قبل الجائحة»، لافتاً إلى أن مختلف مؤشرات الأداء، بما في ذلك معدل الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة، والإيرادات على الغرفة الواحدة، واصلت تحقيق معدلات قوية خلال فترة المقارنة.

وذكر أن معدل الإشغال العام لجميع فنادق المجموعة في دبي وصل في المتوسط إلى 90% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022. وقال: «فضلاً عن الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي على الصعيد العالمي، كوجهة للسياحة الترفيهية والعائلية، فقد شهدت السوق الفندقية طلباً قوياً من سياحة الأعمال والمؤتمرات من مختلف الأسواق الدولية، وبالزخم نفسه مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة».

ولفت خوجلي إلى أن الطلب القوي على السياحة في دبي انعكس على ارتفاع متوسط الليال الفندقية التي يقضيها الزوار مقارنة بمستويات عام 2019، مشيراً إلى أن الخدمات التي تتيحها دبي، فضلاً عن جاذبية وجهاتها الترفيهية، يجعلها مقصداً رئيساً لمختلف فئات الزوار ومن جميع الأسواق، بما في ذلك الأشخاص الذين يرغبون بالعمل عن بعد.



دبي.. وجهة آمنة

واستقبلت دبي، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة 3.97 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة بين يناير ومارس 2022، محققةً زيادة تاوزت 214% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 التي سجلت 1.27 مليون زائر، ما يؤكد مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للزوار الدوليين، وذلك بعد أن نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها، وجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.

وأشارت أحدث إحصاءات الدائرة، إلى تحقيق الربع الأول من العام الجاري أكبر معدل لأعداد الزوار الدوليين منذ بدء الجائحة العالمية، ما أسهم في تعزيز مكانة دبي كأكثر الوجهات السياحية المفضلة للزيارة على مستوى العالم.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة إس تي آر المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي خلال الربع الأول لعام 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news