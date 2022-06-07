«تعاونية الاتحاد»: تخفيضات حتى 75% على 5000 سلعة خلال يونيو

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف مدير أول قسم التسويق والإعلام في «تعاونية الاتحاد»، شعيب عبدالله الحمادي، عن إطلاق «التعاونية» ثماني حملات ترويجية خلال يونيو الجاري، وذلك في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة بإمارة دبي.

وأفاد في بيان بأن الحملات تشمل تخفيضات تصل نسبتها إلى 75% على 5000 سلعة مختارة، لافتاً إلى أن حملات يونيو الجاري تهدف إلى إسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم بأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.



وأوضح أن «تعاونية الاتحاد» تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري لإسعاد المستهلكين، ضمن مساعيها إلى طرح عروض تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وأكد أن «التعاونية» تحرص على تخفيض أسعار السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً من قبل المتسوقين، ومنها الخضراوات، الفواكه، العصائر، المياه، منتجات الألبان، اللحوم، الحلويات، البهارات، الأرز، الزيت، مبيناً أن «التعاونية» تضع بشكل دوري خطة تسويقية معدة بعناية تامة حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك، وضمن مبادراتها في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين لخوض تجربة تسوق استثنائية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news