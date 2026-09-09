"لويل" يضرب غرب هاواي ويقطع الكهرباء عن آلاف السكان

ضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة ناجمة عن الإعصار «لويل» الجزر الغربية في ولاية هاواي الأميركية، الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية.

وفي جزيرة كاواي، تسببت الرياح في اقتلاع الأشجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، حيث أفادت تعاونية المرافق بأن نحو 35 ألف مشترك كانوا دون كهرباء في وقت مبكر من الثلاثاء وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وطلب مسؤولو الطوارئ من السكان ترشيد استهلاك المياه وتجنب استخدام الطرق، فيما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار.