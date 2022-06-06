تصرفات عقارات دبي تسجل 1.8 مليار درهم

المصدر: دبي ــ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الإثنين، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 929.68 مليون درهم، منها 62 مبايعة لأراض بقيمة 226.44 مليون درهم، و405 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 703.24 ملايين درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى»، تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الخامسة»، ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «جبل على الصناعية الأولى».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.



الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة «الخوانيج الثانية» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «الراس»، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «أم سقيم الثالثة».

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة «برج خليفة» بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.



الرهون والهبات

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 752.6 مليون درهم منها 15 رهناً لأراض بقيمة 83.78 مليون درهم، و115 رهناً لفلل وشقق بقيمة 668.82 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 566 مليون درهم، وأخرى في منطقة «مرسى دبي» بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 155.48 مليون درهم،كان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 102 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الخوانيج الثانية» بقيمة 28 مليون درهم.

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