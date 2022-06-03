«فلاي دبي» توفر أسعاراً خاصة إلى 10 وجهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي» عن توفيرها أسعاراً خاصة إلى 10 وجهات خلال فترة السفر الصيفية المقبلة.

وأفادت في بيان، بأن عروض الصيف تسري على الحجوزات التي تتم قبل 17 يونيو الجاري للسفر حتى 16 سبتمبر 2022.

وكشفت الناقلة أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى «كاتانيا» الإيطالية تبدأ من 2690 درهماً، فيما ​تبدأ أسعار درجة الأعمال من 11 ألفاً و660 درهماً.

بدورها، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى مدينة «بيزا» الإيطالية من 2505 دراهم، وأسعار درجة الأعمال «ذهاباً وعودة» من 11 ألف درهم.

كما تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية إلى ميكونوس من 2860 درهماً، وأسعار درجة الأعمال من 14 ألفاً و545 درهماً.

أما بالنسبة لسانتوريني، فتبدأ أسعار الدرجة السياحية ذهاباً وعودة من 2835 درهماً، وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وعودة من 11 ألفاً و910 دراهم.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن أسعار الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى كرواتيا تبدأ من 2420 درهماً، ​وأسعار درجة الأعمال من 11 ألفاً و450 درهماً.

من جهتها، تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى مدينة باتومي الجورجية من 1735 درهماً، وأسعار درجة الأعمال من 7800 درهم. في حين تبدأ أسعار تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية إلى تيفات في الجبل الأسود من 2585 درهماً، وأسعار الذهاب والإياب على درجة الأعمال من 11 ألفاً و425 درهماً.

وذكرت «فلاي دبي» أن الأسعار إلى مدينة بودروم التركية تبدأ من 1845 درهماً، وإلى مدينة إزمير من 1945 درهماً، فيما تبدأ الأسعار إلى مدينة طرابزون من 1990 درهماً.

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