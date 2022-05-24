«أدنوك» تُحدّد سعر سهم الاكتتاب لـ «بروج» بـ 2.45 درهم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، عن تسعير سهم الاكتتاب العام «سعر الطرح» لشركة «بروج»، المشروع المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بواقع 2.45 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 73.6 مليار درهم (20 مليار دولار)، لتصبح أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك» و«بورياليس» بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك قبل بدء فترة الاكتتاب رسمياً أمس.

وبدأت فترة الاكتتاب العام لـ«بروج» أمس في 23 مايو 2022 على أن تغلق في 28 مايو الجاري بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات، ويوم 30 مايو 2022 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. فيما من المتوقع إدراج «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الثالث من يونيو 2022.

مستثمرون رئيسون

وفي دليل واضح على دعم عملية الطرح ومؤشر قوي آخر على الطلب من المستثمرين، أبرم «المساهمون البائعون» والشركة، اتفاقات استثمار رئيسة مع: «الشركة العالمية القابضة»، «مجموعة ملتيبلاي»، «ألفا ظبي القابضة»، «القابضة»، «صندوق أبوظبي للتقاعد»، «جهاز الإمارات للاستثمار»، «مجموعة أداني» من الهند (المستثمرون الرئيسون).

ووفقاً لهذه الاتفاقات، التزم المستثمرون الرئيسون في كل حالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثمار 2.1 مليار درهم (أي ما يعادل 570 مليون دولار) في الطرح العام، على أن تخضع الأسهم كافة لفترة حجز لا تقل عن ستة أشهر.

ملف قوي

وتمتلك «بروج» ملفاً مالياً قوياً، إذ بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليارات دولار عام 2021، وحققت إحدى شركتيها «بروج ADP» أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار، كما تمتلك سجلاً حافلاً في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين خلال عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار، كما تتوقع أن تدفع خلال عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5%، بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

فرصة استثنائية

وتهدف «أدنوك» من خلال طرح حصة أقلية من أسهم «بروج» للاكتتاب العام، لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين، للإسهام في شركة رائدة من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً.

• مجموعة «ملتيبلاي»

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، الاتفاق على شراء أسهم في الطرح العام الأولي لشركة «بروج» بمبلغ إجمالي قدره 183.75 مليون درهم (50 مليون دولار) كمستثمر رئيس.

وقالت الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لـ«ملتيبلاي»، سامية بوعزة، إن هذا الاستثمار يؤكد على ثقة المجموعة في سوق أبوظبي الذي حافظ على زخم قوي في سوق رأس المال، رغم التحديات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى النمو الاقتصادي القوي لإمارة أبوظبي، وتطور السوق وزيادة مرونته.

• «العالمية القابضة»

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن استثمارها مبلغ 183 مليون درهم في الطرح العام الأولي لشركة «بروج».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، سيد بصر شعيب، إن «العالمية القابضة» تواصل جهودها لترسيخ مكانتها كمؤسسة دولية تتطلع إلى الاستثمار في الأصول المُدرة للعائدات المرتفعة، تماشياً مع طموحات استراتيجيتها الرامية إلى تنويع محفظة استثماراتها. وأضاف: «في ظل نمو أسواق رأس المال في المنطقة، وتحديداً قطاع البتروكيماويات، فإننا نمتلك كل المقومات والإمكانات التي تؤهلنا لاقتناص أفضل الفرص مثل الاستثمار في الطرح العام الأولي لـ(بروج)».

• برنامج استثمارات رأسمالية

تخطط «أدنوك» لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار (447.7 مليار درهم) في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021 - 2025.

كما تخطط لتوسعة قاعدة المستثمرين، عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» عام 2017، ثم إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2021، والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في «فيرتيجلوب».

• المستثمرون الرئيسون في الاكتتاب التزموا باستثمار 2.1 مليار درهم.

• فترة الاكتتاب تنتهي في 28 مايو للمستثمرين الأفراد و30 مايو 2022 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات.

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