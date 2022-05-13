"مجموعة الإمارات" تتوقع العودة إلى الربحية خلال السنة المالية الجارية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أصدرت مجموعة الإمارات اليوم تقريرها المالي السنوي 2021/ 2022، الذي أظهر انتعاشاً قوياً عبر جميع أعمالها. فقد عادت دناتا إلى الربحية، وسجلت عائدات طيران الإمارات ودناتا تحسناً كبيراً.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، : "نتوقع عودة المجموعة إلى الربحية في 2022/ 2021، ونواصل العمل بدأب لتحقيق أهدافنا، مع مراقبة الرياح المعاكسة، مثل ارتفاع أسعار الوقود والتضخم ومتحورات "كوفيد-19" الجديدة، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية".

وتابع سموه، "استثماراتنا في البنية التحتية والتكنولوجيا والأفراد والشراكات سوف تواصل منحنا القدرة والتميّز في تقديم المنتجات الرائدة في الصناعة والقيمة لعملائنا. وبينما تمضي دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة قدما في استراتيجيتها للسنوات الخمسين المقبلة وما بعدها، فإننا في مجموعة الإمارات في وضع جيد للعب دورنا في المساهمة في النمو الاقتصادي وتسهيل المشاركة العالمية وإحداث تأثير إيجابي على الناس والمجتمعات".

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