إطلاق أول مشروع لإنتاج الألمنيوم عالي النقاء في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "دوبال القابضة"، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، عن إبرام مذكرة تعاون مع شركة "نيتشر ألو" Nature Alu Inc. لتشييد منشأة انتاج الألمنيوم عالي الجودة بنسبة نقاء لا تقل عن 99.99%، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقام بتوقيع الاتفاقية أحمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة؛ ودينيز مازيرولي، رئيس شركة "نيتشر ألو".

ويمثل المشروع نقلة نوعية للصناعة في دولة الإمارات، لا سيما القطاعات القائمة على الألمنيوم، بما فيها تصنيع المكثفات الإلكتروليتية وبطاريات أيونات الليثيوم، وأشباه الموصلات.

وقال أحمد بن فهد المهيري: "يشكل المشروع الجديد قوةً دافعة لتطوير الصناعات المتخصصة والدقيقة في الدولة، ومن ضمنها المكثفات ذات الرقائق وبطاريات أيونات الليثيوم وأشباه الموصلات. ولا تقتصر أهمية هذه المنشأة الإنتاجية على الصناعة المحلية، حيث ستساهم أيضاً في زيادة زخم أنشطة الصناعة على مستوى المنطقة بمُجملها. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تماشياً مع استراتيجية "دوبال القابضة" الرامية لتعزيز وتمكين القطاعات النامية في إمارة دبي، وتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية."

وأضاف المهيري: "نتطلع بثقة حيال هذا المشروع الاستراتيجي ودوره في نمو قيمة منتجات الألمنيوم في القطاع وصناعاته. ونفخر في "دوبال القابضة" بالمضي قُدُماً في تطوير المنشأة الانتاجية بالتعاون مع شركة "نيشتر ألو"، الموزع والمنتج الحصري والوحيد للألمنيوم عالي النقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن الارتقاء بمعايير الجودة واستدامة العمليات."

وفي إطار الشراكة الثنائية، ستجري "دوبال القابضة" و"نيتشر ألو" دراسة جدوى لتعزيز كفاءة تقييم المشروع وآليات اتخاذ القرار.

ومن جهته، قال دينيز مازيرولي: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة لفريق عملنا ولشركتنا. وسنعمل على توظيف خبراتنا الرائدة في صناعة الألمنيوم وإمكاناتنا ومهاراتنا التقنية والمالية والتجارية لدعم التطلعات التنموية الطموحة والمستدامة لدولة الإمارات. وكلنا ثقةٌ بأن هذا المشروع النوعي سيعود بفوائد ملموسة على بلدينا."

وأضاف مازيرولي: "يستند المشروع على مجموعة من عوامل الأفضلية والنجاح، من أبرزها سهولة وموثوقية الوصول للمواد الخام، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المجاور لأسواق ومنافذ استهلاكية للألمنيوم عالي النقاء، وتميُّز البيئة التشغيلية في دبي. وأتقدّم بالشكر لكافة الشركاء والمساهمين والموظفين على دعمهم المستمر لشركتنا منذ تأسيسها في عام 2016."

وبموجب الاتفاقية الثنائية، ستتولى "دوبال القابضة" التنسيق والاتصال مع الشركاء وأصحاب المصلحة والمسؤولين الحكوميين وكافة الأطراف المعنية محلياً، لتسهيل الحصول على البيانات المحلية والإقليمية اللازمة لدراسة الجدوى. وتشمل هذه البيانات النفقات التشغيلية للقوى العاملة المحلية، والطاقة وصيانة الأصول، وغيرها.

ومن جانبها، ستقوم "نيتشر ألو" بتزويد خبراتها ومعارفها لاستيفاء المتطلبات التقنية والهندسية والتكنولوجية للمشروع، فضلاً عن تقييم النفقات التشغيلية لتكنولوجيا تنقية الألمنيوم، وتوفير الدعم التسويقي اللازم للمنتجات.

واتفقّ الطرفان على تحديد نطاق عمل دراسة الجدوى، مع التركيز على الجوانب التقنية والتجارية والتصنيعية والتنظيمية، فضلاً عن البدء في مشروع مشترك، وبلورة رؤية أكثر وضوحاً للمشروع لضمان فعالية اتخاذ القرارات الاستثمارية والتنفيذية.

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