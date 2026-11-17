طرحت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" 60 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات في مختلف البرامج والتخصصات، واستعرضت برامجها ومساراتها التدريبية الهادفة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها التخصصية للعمل في القطاع الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ20 من معرض "توظيف × زاهب 2026"، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقال مدير المشاريع الاستراتيجية للموارد البشرية في الشركة مروان البستكي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الشركة أرست مسيرتها في استقطاب الكفاءات الوطنية منذ تأسيسها، حيث بلغت نسبة التوطين فيها 42% خلال عام 2025، لافتا إلى استهداف رفعها بمعدل نقطتين مئويتين سنوياً، في إطار توجهها لترسيخ مكانتها بحلول عام 2030 وجهةً مفضلة للكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الصناعي بالدولة.

وأكد البستكي أن المشاركة الدورية في المعرض تأتي في إطار حرص الشركة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمواطنات للتسجيل والالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، والتعريف بالمسارات المهنية المتاحة فيه، مشيرا إلى أن صناعة الألمنيوم تعد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الدولة، وأكبر القطاعات الصناعية خارج قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن الشركة توفر 10 برامج تدريبية أساسية تستهدف تأهيل المواطنين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، في ظل عدم ارتباط بعض التخصصات الجامعية بصورة مباشرة بمتطلبات هذا القطاع، ما يجعل هذه البرامج مساراً مكملاً للتأهيل الأكاديمي، ويسهم في إعداد الخريجين للاندماج في بيئة العمل الصناعي.

وأضاف أن أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم تضطلع بدور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية مكثفة تجمع بين المعارف العلمية والمهارات التطبيقية، وتشمل الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة الإنجليزية، بما يؤهل المتدربين للانتقال إلى تخصصات الهندسة والصناعة والعمليات، والعمل في مجالات مهنية متنوعة ضمن القطاع الصناعي.