«دوكاب للمعادن» ترفع طاقتها الإنتاجية 300 ألف طن

قال الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، محمد الأحمدي، إن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية، خلال عام 2026، بمقدار 300 ألف طن، لتصل إلى نحو 180 ألف طن من النحاس، و120 ألف طن من الألمنيوم، في إطار خططها لتلبية الطلب المتزايد على حلول نقل الطاقة ومراكز البيانات في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف الأحمدي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، أن الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وتطوير شبكات نقل الكهرباء يعززان الحاجة إلى منتجات النحاس والألمنيوم، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تخدم قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والسيارات ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن «دوكاب للمعادن» واصلت، خلال العام الجاري، توسيع حضورها في الأسواق الأوروبية، إلى جانب تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات شركات الكهرباء، وترفع كفاءة شبكات نقل الطاقة.

وأوضح أن الشركة تستعرض خلال المعرض موصل «HTLS» المتطور الذي يتحمل درجات حرارة مرتفعة، ويتيح نقل كميات أكبر من الكهرباء عبر الشبكات القائمة، مع خفض الفاقد أثناء عملية النقل بنسبة تصل إلى 14%، مقارنة بحلول الموصلات التقليدية.

وبين أن هذه التقنية تساعد شركات المرافق الكهربائية على تعزيز قدرة الشبكات وكفاءتها، من دون الحاجة إلى استبدال البنية التحتية الحالية بصورة كاملة، بما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ومواكبة التوسع في مشروعات الطاقة.

وأكد الأحمدي أهمية مشاركة الشركة في الدورة الـ50 من معرض الشرق الأوسط للطاقة، بوصفه منصة تجمع العملاء والشركاء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وتتيح استعراض أحدث الحلول والتقنيات المرتبطة بقطاعي الطاقة والمعادن.

وقال إن النحاس والألمنيوم يدخلان في مجموعة واسعة من الصناعات والمنتجات، ما يعزز دور «دوكاب للمعادن» في دعم سلاسل الإمداد، وتوفير حلول متقدمة تخدم قطاعات اقتصادية وصناعية متعددة.