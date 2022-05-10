اندماج ناجح يقفز بأرباح ربعية لـ«حديد الإمارات أركان» إلى 72.6 مليون درهم وإيرادات بـ2.04 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة حديد الإمارات أركان»، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2022، مسجلة إيرادات بلغت 2.04 مليار درهم مقارنة مع 233.5 مليون درهم في عام 2021.

وأفادت المجموعة في بيان بأن الأرباح القوية تعكس حجم التأثير الإيجابي لخطوة الاندماج التي شهدها الربع الأخير من عام 2021 بين شركتي «أركان» و«حديد الإمارات»، إذ بلغ صافي أرباح المجموعة 72.6 مليون درهم مقارنة مع 1.2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2021، مدعوماً بتحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم المبيعات.

وتوقعت المجموعة تحقيق 90% من مجمل إيرادات العام 2022 من أعمال «حديد الإمارات»، و10% من أعمال «أركان».



اندماج ناجح

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة حديد الإمارات أركان»، حمد عبدالله الشرفاء الحمادي: «بدأنا اليوم نلمس الآفاق الواعدة لخطوة الاندماج الناجحة بين شركتي (حديد الإمارات) و(أركان)، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية للتغييرات الإدارية التي أجريناها، وهو ما تعكسه بوضوح النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة الموحدة للربع الأول من 2022».

وتابع: «يمكننا القول إن إدارة المجموعة قطعت شوطاً كبيراً في مساعيها لتعزيز كفاءة المجموعة، والاستفادة من كامل إمكاناتها. وباعتبارها أكبر شركة وطنية متخصصة بمواد البناء، ستلعب (حديد الإمارات أركان) دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الصناعية في الدولة وتعزيز الهوية الموحدة (صُنِع في الإمارات)، ودعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد مسيرة تنويع مستمرة».



كفاءة تشغيلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن النتائج المالية القوية للمجموعة تؤكد حجم التأثير الإيجابي لعملية الاندماج الاستراتيجي، والتغييرات التنظيمية التي شهدها الربع الأول.

وأضاف: «بجانب تحسن مستويات الطلب وارتفاع الأسعار، فقد حققنا مكاسب من تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطبيق نهج استباقي على مستوى المبيعات. وسنعمل خلال الأرباع المقبلة على تلبية احتياجات قاعدة المتعاملين الواسعة والمتنامية في قطاعي البناء والتصنيع عبر تنويع مجموعة منتجاتنا المبتكرة وتعزيز قدراتنا على صعيد التسويق والمبيعات».



«حديد الإمارات»

وعلى أساس مستقل، أعلنت «شركة حديد الإمارات» عن تسجيل صافي أرباح قدره 61.1 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 265% عن الربع الأول من 2021.



ويأتي هذا النمو القوي مدعوماً بارتفاع صادرات حديد التسليح والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية إلى مناطق تشمل آسيا وأميركا الشمالية.

كما ارتفعت مبيعات حديد التسليح بنسبة 8% إلى 462 ألف طن متري في الربع الأول نظراً لزيادة الطلب في الأسواق الآسيوية. كما ازدادت مبيعات المقاطع الإنشائية بنسبة 104% نتيجة تحسن مبيعات التصدير إلى أسواق أميركا الشمالية.



وحدات «أركان»

بدورها، استطاعت وحدات أعمال «أركان» أن تحقق الأرباح في الربع الأول، إذ سجّلت الشركة على أساس مستقل صافي أرباح بقيمة 11.5 مليون درهم بزيادة نسبتها 942% على أساس سنوي.

وشهد الربع الأول تنفيذ برنامج لتعزيز الهيكل التنظيمي للمجموعة بغية تسريع وتيرة التكامل، واستكشاف أوجه جديدة لتوحيد الأعمال، والارتقاء بجوانب الكفاءة التشغيلية للمجموعة.

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