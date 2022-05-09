مطارات دبي تُنهى الاستعدادات الأخيرة لإغلاق المدرج الشمالي في "دبي الدولي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن بدء عمليات التطوير في المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB والتي تستمر في الفترة بين 9 مايو وحتى 22 يونيو المقبل.

ونظراً للأعمال المقررة ضمن مشروع التجديد الشامل الذي يشهده المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، سيتمكن مطار دبي الدولي DXB من استقبال المسافرين عبر مدرج واحد وتخفيض عدد الرحلات، وتوجيه أكثر من 1,000 رحلة أسبوعياً إلى مطار دبي وورلد سنترال – DWC خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة فلاي دبي، سبايس جت، وإنديجو.

وتواصل مؤسسة مطارات دبي جهودها ومساعيها الدؤوبة بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، نحو تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لجميع المسافرين خلال هذه الفترة من خلال مشاركة بعض النصائح كالآتي:

• التحقق من مطار المغادرة ومبنى الركاب قبل السفر من خلال التواصل مع شركة الطيران الخاصة بالرحلة أو زيارة الموقع الالكتروني www.dubaiairports.ae

• الاستفادة من خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري "دبي الدولي DXB" و"دبي ورلد سنترال DWC".

• التنقل عبر استخدام سيارات "أوبر – Uber" والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم DWC2022 من خلال التطبيق.

• استخدام الأماكن المجانية لصف السيارات والمخصصة للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال DWC.

• الاستمتاع بالمرافق المتواجدة في مطار دبي ورلد سنترال DWC، بما يشمل المطاعم المتنوعة، والتسوق في متاجر سوق دبي الحرة، فضلاً عن الاسترخاء في صالات الانتظار قبل موعد الرحلة.

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