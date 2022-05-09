عصام كاظم: إقبال واسع على برنامج «التقاعد في دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكدت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجود إقبال من شريحة واسعة من فئة المتقاعدين على برنامج «التقاعد في دبي».

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن التسهيلات الجديدة الخاصة بالحصول على التأشيرات السياحية ستسهم في زيادة أعداد الزوار الدوليين لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، كما تعزز المكانة التنافسية للإمارة على الساحة الدولية، وتزيد من جاذبيتها.

مبادرات متنوعة

تفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن دبي تواصل إطلاق مبادرات متنوعة تعزز من خلالها موقعها التنافسي على الساحة الدولية، وترسيخ جاذبيتها وجهة قادرة على تقديم العديد من التجارب والخيارات للزوّار، ومركزاً للابتكار وحاضنة للإبداع، ووجهة متعددة الثقافات تتميز بالأمن والأمان، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى.

«التقاعد في دبي»

أضاف كاظم لـ«الإمارات اليوم» أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أطلقت مبادرات عدة في هذا الصدد، من بينها برنامج «التقاعد في دبي» لاستقبال المتقاعدين، وتوفير وسائل الراحة لهم ليعيشوا حياة مميزة في مدينة ذات أسلوب حياة عصري، مؤكداً أن البرنامج شهد إقبالاً من شريحة واسعة من هذه الفئة من العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن «برنامج العمل عن بُعد» الذي يمتدّ على مدار سنة واحدة، يُتيح الفرصة للعيش والعمل في الإمارة.

وأوضح كاظم أن التسهيلات الجديدة الصادرة أخيراً، والخاصة بالحصول على التأشيرات السياحية ستسهم في زيادة أعداد الزوار الدوليين لدولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص.

وقال إن هذه القرارات تعزز المكانة التنافسية لدبي على الساحة الدولية، وتزيد من جاذبيتها، وجهة قادرة على تقديم العديد من التجارب والخيارات للزوار، فضلاً عن دعم الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب مزيد من الزوار الدوليين، وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة.

تنويع الأسواق

ذكر كاظم أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتبع استراتيجية تنويع الأسواق، وهي تراقب الأسواق الرئيسة والواعدة باستمرار، لمعرفة مدى التقدم الذي تحرزه في تخفيف قيود السفر لديها، وذلك لاستقطاب مزيد من الزوار الدوليين منها، كما تطلق حملات تسويقية، ومهرجانات وفعاليات أعمال عالمية، وعقد مزيد من الشراكات في قطاع السياحة والسفر، إضافة إلى الاستفادة من إرث «إكسبو 2020 دبي».

مدينة آمنة

أكد كاظم أن قطاع السياحة في دبي شهد نمواً خلال العام الماضي، مبيناً أن هذا الأداء المتميز يدل على الاستراتيجية الناجحة التي تم تنفيذها، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة وإدارة جائحة «كوفيدـ19» في القطاعات كافة، بما في ذلك التجارة والسياحة.

وتابع: «تمكنت دبي ومن خلال اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة، وبدعم وتعاون شركائنا، من تعزيز الثقة لدى السكان والزوار بالمدينة، باعتبارها واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، وما تبعه من تقديم حوافز اقتصادية وإعفاءات أسهمت في تخفيف الأعباء المادية على المستثمرين والمنشآت الفندقية».

وأشار إلى أن دبي استقبلت خلال العام الماضي 7.28 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

المنشآت الفندقية

أضاف كاظم أنه في ظل التوسع الذي تشهده المدينة، وسعيها الدؤوب لاستقبال مزيد من الزوار، ورؤيتها في أن تكون الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، فإنها حريصة على تحفيز المستثمرين لتأسيس مشروعات متنوعة من ضمنها المنشآت الفندقية على اختلاف فئاتها، والمشروعات السياحية الأخرى.

وأوضح: «بلغ عدد المنشآت الفندقية في دبي حتى فبراير 2022، بناء على آخر الإحصاءات، 763 منشأة توفر 139 ألفاً و69 غرفة فندقية، فيما تؤكد النتائج ارتفاع عدد الغرف المحجوزة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 6.30 ملايين غرفة مقارنة مع 4.81 ملايين غرفة فندقية للفترة ذاتها من عام 2021، أما العائدات من الغرف، فقد بلغت 483 درهماً مقارنة مع 254 درهماً للفترة ذاتها من عام 2021»، مؤكداً أن تنظيم «إكسبو 2020 دبي» أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الإقامة في المنشآت الفندقية.

مركز عالمي

شدد كاظم على أن الدائرة تدعم حكومة دبي في تحقيق رؤيتها التنافسية باعتبارها مركزاً رئيساً عالمياً للاقتصاد والسياحة، ورفع تصنيفها ضمن مؤشرات التنافسية للاقتصاد والسياحة.

وأشار إلى توحيد الرؤى والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المتمثلة في: جعل دبي من أفضل خمس مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، واستقطاب 100 ألف شركة خلال ثلاثة أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150% خلال خمسة أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50%، فضلاً عن استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025، وتشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجها في الأسواق المالية والبورصات في دبي، وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40% أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.

مشروعات فندقية جديدة في دبي خلال 2022

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إنه في ظل النهضة التي تشهدها دبي، وزيادة أعداد الزوار الدوليين إليها، وما تقدمه من حوافز لتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعاتهم السياحية، فإننا نشهد دخول منشآت جديدة للسوق كل عام.

وأضاف: «من المقرر أن يفتتح فندق (رويال أتلانتس ريزيدنسيز) على جزيرة النخلة خلال الربع الرابع من عام 2022، وهو مشروع يوفر خيارات متعددة منها شقق من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف، فضلاً عن (سكاي كورت)، و«بنتهاوس»، وأجنحة الحدائق». ولفت إلى أنه عند إنجازه بالكامل، سيوفر «رويال أتلانتس ريزيدنسيز» 231 شقة و795 غرفة وجناحاً على أكثر من 10 هكتارات من الأراضي داخل المنتجع. وتابع: «ينضم فندق (دبليو دبي مينا السياحي) إلى قائمة الفنادق من فئة خمس نجوم في دبي، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الثالث من عام 2022، ويتألف من 318 غرفة وجناحاً».

وكشف كاظم أن مجموعة فنادق «راديسون» كشفت عن افتتاح فندق ومنتجع «راديسون دبي نخلة جميرا» في الربع الثاني من عام 2022، ويضم 389 غرفة وخمسة منافذ للمأكولات والمشروبات، كما من المقرر افتتاح أول منتجع لمجموعة فنادق «ماريوت» على «نخلة جميرا» في صيف 2022. وسيضم «منتجع ماريوت ذا بالم» 608 غرف وثمانية مطاعم وصالات متعددة الاستخدام، إضافة إلى منتجع صحي عالمي المستوى ومرافق لياقة بدنية للأطفال. كما سيتم افتتاح فندق ومنتجع «هيلتون دبي بالم جميرا» في سبتمبر 2022، وفندق «لانا» التابع لمجموعة «دورشس تر» في الربع الرابع من عام 2022 في منطقة «برج خليفة». ويقع الفندق في برج مكون من 30 طابقاً، وسيضم 156 غرفة و69 جناحاً.

فعاليات وأنشطة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن دبي تطلق مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال فترة الصيف، لافتاً إلى تنظيم احتفالات «العيد في دبي»، والدورة التاسعة من «مهرجان دبي للمأكولات» في الفترة بين الثاني و15 مايو.

وأضاف: «نحن على موعد مع الاحتفال باليوبيل الفضي لـ(مفاجآت صيف دبي 2022)، التي لطالما أسهمت في تعزيز مكانة دبي، كإحدى أهم وأبرز الوجهات السياحية في العالم».

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