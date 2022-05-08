تعرف على الوجهات السياحية الأكثر طلباً في الشرق الأوسط.. وأين يخطط سكان الإمارات قضاء الصيف؟

كشف تقرير إحصاءات السفر، الصادر عن محرك البحث «ويجو» وموقع «كليرتريب» الإلكترونيين، عن توجهات المسافرين واستعدادهم للسفر بعد جائحة «كوفيد-19».

وأكدت نتائج التقرير أن دولة الإمارات حافظت على مكانتها، وجهة سياحية مرموقة ورائجة، يخطط معظم المشاركين في الاستطلاع لزيارتها، فضلاً عن دول أخرى في المنطقة، كما كشف أن وجهات سكان دولة الإمارات تمثلت في: الهند، باكستان، مصر، قطر، نيبال، جزر المالديف، السعودية، الأردن، جورجيا، وتركيا.



توقعات إيجابية

وخلص التقرير الذي استطلع آراء وسلوكيات 4390 مقيماً في الإمارات والسعودية فيما يتعلق بشؤون السفر، إلى توقعات إيجابية لقطاع السفر على المدى القصير، إذ يتطلع المسافرون إلى إنفاق المزيد من الأموال، والسفر في رحلات أطول ولمسافات أبعد في عام 2022.

وبحسب التقرير، لا يزال العديد من المسافرين يتطلعون إلى السفر، مع أخذ بعض الحيطة والحذر.

ووفقاً لاستبيان أجراه «كليرتريب»، فقد أكد 99% من إجمالي المشاركين، تلقيهم لقاح «كوفيد-19»، في ما نفى ذلك 1% منهم.



معدلات البحث

كشفت بيانات «ويجو»، أن معدلات البحث عن الرحلات والفنادق، سجلت زيادة بنسبة 81% في فبراير، و102% في مارس 2022، ما يدل بشكل واضح على الانتعاش المتزايد لرغبة السياح في السفر.

كما يولي المسافرون الأولوية للوجهات ذات خطر العدوى المنخفض، والتي توفر رحلة عودة مرنة وآمنة، إذ أكد معظم المشاركين اختيارهم وجهات تلتزم بإجراءات السلامة، وتمتثل لبروتوكولات الوقاية من «كوفيد-19».



توجهات الإقامة

وأظهرت بيانات «ويجو»، تسجيل الفنادق ارتفاعاً كبيراً في الطلب في جميع المواسم، إذ سجلت معدلات البحث عن منازل العطلات ارتفاعاً كبيراً بنسبة 136%، والغرف الفندقية بنسبة 92%، والشقق السكنية بنسبة 69%.

كما ارتفعت مدة الإقامة في العقارات المُستأجرة بنسبة 19% في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وكشف «ويجو» إلى أن المسافرين يفضلون اختيار الفنادق من فئة خمس نجوم، التي تتخذ إجراءات أشد صرامة، وتمنحهم تجربة سفر وإقامة أكثر أماناً، إذ سجلت معدلات البحث عن الفنادق من فئة خمس نجوم ارتفاعاً بنسبة 66%.



تكاليف الرحلات

وأعرب 79% من المشاركين في استبيان «كليرتريب» أنهم لاحظوا زيادة في المتطلبات نتيجة أزمة «كوفيد-19»، وارتفاعاً في أسعار تذاكر السفر، وظروفاً غير متوقعة سببت تغييرات في الرحلات، ما أسهم بزيادة نسبتها 20% في تكاليف الرحلات بعد أزمة «كوفيد-19».

وأشار 78% من المشاركين إلى احتمال سفرهم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية، وفقاً لرحلات مخططة سابقاً، ما يشير إلى توقعات إيجابية لقطاع السفر على المدى القصير.

ويشير «ويجو» إلى أن العطلات الطويلة ستكون توجهاً غالباً هذا الصيف، وسينفق المسافرون أموالاً أكثر على رحلات الاستجمام والترفيه، لتعويض الوقت الذي فاتهم في فترات الإغلاق.



الأكثر رواجاً

اظهرت البيانات أن كلاً من الإمارات، السعودية، المملكة المتحدة، جزر المالديف، جورجيا، تركيا، صربيا، وجزر السيشل، حافظت على مكانتها، وجهات سياحية مرموقة ورائجة، يخطط معظم المشاركين لزيارتها.



تكاليف السفر

بدورها، سجلت تكاليف السفر ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2022 مقارنة مع عام 2019، إذ ارتفعت تكاليف رحلات الذهاب والإياب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 20%، وإلى أوروبا 39%، وإلى دول جنوب آسيا بنسبة 5%، في ما سجلت تكاليف رحلات الذهاب والإياب إلى الهند بالتحديد، ارتفاعاً واضحاً بنسبة 21% مقارنة مع عام 2019.



وجهات أكثر طلباً

وحول الوجهات الأكثر طلباً، فقد كشف التقرير أن وجهات سكان دولة الإمارات تمثلت في: الهند، باكستان، مصر، قطر، نيبال، جزر المالديف، السعودية، الأردن، جورجيا، وتركيا.

وفي السعودية، تمثلت الوجهات العالمية في: مصر، الإمارات، قطر، الفلبين، بنجلاديش، البحرين.

أما الوجهات الأكثر طلباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتمثلت في: الإمارات، السعودية، مصر، الهند، تركيا، الكويت، الأردن، والمغرب.



رحلات طويلة

أظهرت بيانات التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في معدلات البحث عن الرحلات الترفيهية بين يناير وأبريل من عام 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021. في ما سجلت معدلات البحث عن الفنادق ارتفاعاً بنسبة 29% بين يناير وأبريل من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبدي بيانات «ويجو» ارتفاعاً في المدة الإجمالية للرحلات وإقامة المسافرين، وتوجهاً نحو الرحلات طويلة الأمد، إذ سجلت الرحلات لمدة تراوح بين أربعة وسبعة أيام زيادة بنسبة 100%، بينما ارتفع الطلب على الرحلات لمدة تراوح بين 8 و11 يوماً بنسبة 75%.





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