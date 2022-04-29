انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع محدود للديزل خلال مايو

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر مايو المقبل، وبقيمة تراوح بين 7 و8 فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا محدودا بقيمة بلغت 6 فلوس مقارنة بأسعار شهر أبريل الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر مايو انخفاضا من مبلغ 3.74 درهم سابقا، ليصل إلى 3.66 درهم، بتراجع بلغ 8 فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعا من سعر 3.62 درهم، ليصل إلى 3.55 درهم بانخفاض 7 فلوس، فيما ينخفض سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 3.55 درهم ليصل إلى 3.48 درهم بتراجع بلغ 7فلوس.

ويحقق سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 4.02 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 4.08 درهم بتراجع بلغ 6 فلوس.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news